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        Haberler Dünya Amerika Elon Musk'tan 'bağlantılı terör eylemi' iddiası | Dış Haberler

        Elon Musk'tan 'bağlantılı terör eylemi' iddiası

        Tesla'nın sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, New Orleans'daki saldırıda kullanılan araç ile ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın otelinin önünde alev alan Tesla'nın aynı yerden kiralandığını belirterek, olaylar arasında bağlantı olabileceğini iddia etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 02:56 Güncelleme: 02.01.2025 - 02:57
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        Elon Musk'tan 'bağlantılı terör eylemi' iddiası
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        Musk, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

        Trump'ın önde gelen destekçilerinden ABD'li iş insanı Musk, Las Vegas kentindeki "Trump International" otelinin önünde alev alan Tesla kamyonetinin patlatıldığını iddia ederek, "Bunun bir terör eylemi olma ihtimali var." değerlendirmesinde bulundu.

        AA'nın haberine göre Musk; otel önünde alev alan Tesla kamyoneti ile New Orleans'da düzenlenen saldırıda kullanılan aracın "Turo" adlı araç paylaşım platformundan kiralandıklarını kaydederek, "Belki de bir bağlantı vardır." ifadelerini kullandı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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