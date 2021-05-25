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HaberlerParaSON DAKİKA! Elon Musk'tan Bitcoin açıklaması: Ümit verici
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Elon Musk'tan bir kripto para paylaşımı daha

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Amerika'daki Bitcoin madencileriyle konuştum. Mevcut ve planlı yenilenebilir enerji kullanımlarını yayınlamayı ve dünya genelindeki madencilerden de böyle yapmayı isteyeceklerini taahhüt ettiler. Potansiyel olarak ümit verici" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA! Elon Musk'tan Bitcoin açıklaması: Ümit verici
Elon Musk'tan bir kripto para paylaşımı daha
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HABERTURK.COM

Bitcoin gelen haberlerle çalkalanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalara damga vuran Elon Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar ve Çin'den gelen haberlerle sert düşüş yaşayan Bitcoin fiyatlarında dalgalanmalar sürüyor.

Daha önce Bitcoin için çok fazla enerji sarf edildiği için Tesla ürünlerinin Bitcoin ile satılmayacağını açıklayan Musk'tan yeni bir açıklama geldi.

Elon Musk, Bitocin madencileriyle görüştüğünü ve yenilenebilir enerji kullanımlarını yaygınlaştırmayı taahhüt ettikleri söyledi. Musk bu gelişmenin "Potansiyel olarak ümit verici" olduğunu kaydetti.

Elon Musk'ın Tweet'inin ardından MicroStrategy CEO'su ve kurucusu Michael Saylor, fazlasıyla önemli bir açıklama paylaştı. Saylor, "Dün Elon Musk ve Kuzey Amerika'nın önde gelen Bitcoin madencileri arasında bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duydum. Madenciler, enerji kullanım şeffaflığını ve dünya çapında sürdürülebilirlik girişimlerini hızlandırmak için Bitcoin Madencilik Konseyi'ni kurmayı kabul ettiler." ifadelerini kullandı.

Peş peşe gelen kötü haberler sonrası Bitcoin fiyatları 30 bin seviyesine kadar düşmüştü. Musk'ın attığı tweet sonrası Bitcoin fiyatı %15 yükseldi.

Çin Merkez Bankası, geçtiğimiz haftalarda kripto paralar hakkında fazlasıyla önemli bir hareket yapmıştı. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Li Bo, kripto varlıkların bir yatırım seçeneği olduğunu söyleyerek Çin’in kripto paralar için getirilecek düzenleyici politikalar üzerinde çalışmakta olduğunu ifade etmişti. Bu açıklamanın ardından geçen birkaç hafta sonra ülkedeki Bitcoin işlemlerine ve madenciliğine kısıtlamalar getirildi.

Bitcoin, Musk'ın açıklamaları sonrasında 38 bin 770 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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