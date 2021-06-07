Elektronik otomobilde dünyada ilklere imza atan Tesla'nın Model S Plaid Plus projesini durdurdu. Projenin durduğu bilgisini ise yine Twitter üzerinden Tesla'nın kurucu CEO'su Elon Musk kamuoyuyla paylaştı.

Elon Musk projenin durdurulmasıyla ilgili standart Plaid modelinin zaten çok iyi olması gerektiğini gerekçe olarak gösterdi. Musk'ın açıklamalarına göre planlandığı şekilde çalışmalar devam ederse ve rakipler ekstra bir hamle yapmazsa S Plaid Plus çalışmalar sonrası otomotiv piyasasının en iyisi olacak.

Hatırlanacağı gibi 320 km/s maksimum hıza sahip olacağı söylenen Model S Plaid'in 630 ila 660 kilometre arasında bir menzil sunacağı bilgisi paylaşılmıştı.