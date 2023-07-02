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Elon Musk, Twitter'daki görüntüleme sınırının nedenini açıkladı

Twitter'ı satın aldıktan sonra yaptığı hamlelerle gündemden düşmeyen Elon Musk'tan radikal bir karar geldi. Musk, kullanıcıların görebileceği tweet sayısını sınırladı. İlk açıklamada geçici olarak, standart kullanıcıların günde 600 tweet, onaylanmış hesap kullananların ise 6 bin tweet okuyabileceği belirtildi. Bu rakamlar önce 800 ve 8 bin olarak, daha sonra ise bin ve 10 bin olarak güncellendi. Elon Musk, bu kararının sebebini ise şöyle açıkladı: "Bir görüntüleme sınırı belirlememin nedeni, hepimizin Twitter bağımlısı olmamız ve dışarı çıkmaya ihtiyaç duymamızdır. Burada dünya için bir iyilik yapıyorum. Ayrıca şu an bir görüntüleme hakkın daha bitti."

Elon Musk, Twitter'daki görüntüleme sınırının nedenini açıkladı
HABERTURK.COM

Twitter'ın sahibi Elon Musk, şirketi satın aldığından bu yana yaptıklarıyla manşetlerdeki yerini aldı. Musk'tan tüm kullanıcıları ilgilendiren radikal bir karar geldi.

Uygulamaya dün başlatılan 'görüntüleme sınırı'yla standart kullanıcıların günde 600 tweet, onaylanmış hesap kullananların ise 6 bin tweet okuyabileceği belirtildi.

Bu rakamlar önce 800 ve 8 bin olarak, daha sonra ise bin ve 10 bin olarak güncellendi.

"HEPİMİZ TWITTER BAĞIMLISI OLDUK, DIŞARI ÇIKMAYA İHTİYAÇ DUYUYORUZ"

Kararın ardından kullanıcıların tepkisiyle karşılaşan Musk, bu uygulamanın nedenleriyle ilgili paylaşımlarda bulundu.

Elon Musk, önce Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey'in paylaştığı çim fotoğrafını retweetledi. ABD'de evde fazla vakit geçiren kişiler için 'çimenlere dokun' esprisi yapılıyor.

Musk, daha sonra Elon Musk (Parody) hesabından atılan şu tweeti takipçileriyle paylaştı: "Bir görüntüleme sınırı belirlememin nedeni, hepimizin Twitter bağımlısı olmamız ve dışarı çıkmaya ihtiyaç duymamızdır. Burada dünya için bir iyilik yapıyorum. Ayrıca şu an bir görüntüleme hakkın daha bitti."

Paylaşımlarını sürdüren Musk'ın sonraki mesajı, "Derin bir transtan uyan, arkadaşlarını ve aileni görmek için telefondan uzaklaş" oldu.

SINIRLAMA TWEETİ, GÖRÜNTÜLENME REKORU KIRDI

Twitter'a sınırlama getirildiğini açıklayan Musk'ın konuyla ilgili ilk tweeti 400 milyona yakın görüntülendi. Musk, "İronik olarak bu gönderi rekor bir görüntülenme sayısına ulaştı" ifadelerini kullandı.

TWITTER DOĞRULANMIŞ HESAP NEDİR?

Twitter onaylanmış hesapları göstermek için uygulamaya geçirdiği mavi onay rozetini, platformunda yer alan ve kamuoyunu ilgilendiren hesabın orijinal bir hesap olup olmadığını göstermek için kullanır.

TWITTER MAVİ TİK ÜCRETİ NE KADAR?

Mavi tikin maliyeti bireysel web kullanıcıları için aylık 8 dolar, iPhone veya Android uygulamalarını kullananlar için de ayda 11 dolar. Bir kuruluşu doğrulamak için ise aylık 1000 dolar başlangıç fiyatından ve ayrıca her bir bağlı kuruluş veya çalışan hesabı için aylık 50 dolara kadar değişiyor.

Twitter Blue'nun Türkiye ücretleri de belli oldu. Apple'ın geliştiricilerden aldığı yüzde 30'luk payı iOS kullanıcılarına yansıtan Twitter'ın aylık ücreti 250 liraya çıktı. Eğer uygulamayı Android tabanlı bir cihazdan ya da internetten alırsanız ücreti 110 lira olacak.

TWITTER MAVİ TİK NASIL ALINIR?

Adım 1

Ana menüdeki 'Daha fazla' simgesine gidin.

Adım 2

Ayarlar ve Destek öğesini seçin.

Adım 3

Ayarlar ve Gizlilik öğesini seçin.

Adım 4

Hesabın öğesini seçin.

Adım 5

Hesap bilgileri öğesini seçin. Devam etmek için şifrenizi girin.

Adım 6

Onaylanmış altında, 'Onaylama' isteğinde bulun öğesini seçin. Ardından, İsteği başlat öğesini seçin.

GEREKEN ŞARTLAR

Ayrıca Twitter mavi tik başvurusu yapmak ve başvuru sekmesinin hesabınıza otomatik olarak entegre olabilmesi için bazı şartları taşımanız gerekmektedir. Bu şartlar;

Profil fotoğrafı,

Profil adı,

Aktif bir hesap (Hesaba en fazla 6 ay içerisinde en az 1 kere giriş yapmak)

Son bir yıl içerisinde devre dışı kalmamak,

Telefon ve mail adresinin doğrulanmış olması,

Ayrıca Twitter doğrulama yapmak isteyenlerden resmi kimlik belgesi, mail adresi ya da resmi bir internet sitesi istemektedir.

Başvurunuzu tamamladığınız da başvurunuz birkaç gün incelenir ve bilgilerinizin yeterli olması durumunda mavi tikiniz verilir.

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