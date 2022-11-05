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Elon Musk Twitter'ı satın aldı, Amber Heard'ün hesabı silindi

Geçtiğimiz hafta Twitter'ı satın alan Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın eski sevgilisi Amber Heard'ün hesabı, popüler sosyal medya platformundan kayboldu. Ünlü oyuncunun hesabının askıya alındığı fark edildi

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  • Elon Musk Twitter'ı satın aldı, eski sevgilisi Amber Heard'ün hesabı silindi

    Elon Musk ve Twitter'ın eski patronları arasında nisan ayından beri devam eden çekişmeli satış anlaşması, geçen hafta sonuçlanmıştı. Tarafların mahkemelik olmasıyla olaylar başka bir boyuta taşınmış ve birçok kişi Musk'ın platformu satın almayacağını düşünmeye başlamıştı.
  • Elon Musk Twitter'ı satın aldı, eski sevgilisi Amber Heard'ün hesabı silindi

    Musk ise mahkemeden önce davranmış ve imzayı atarak Twitter'ın resmen sahibi olmuştu. İş insanı, satın almanın gerçekleşmesinden kısa bir süre sonra da 'Mavi tik' yani onaylanmış/doğrulanmış hesaplardan 8 dolar ücret alınacağını duyurmuş ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.
  • Elon Musk Twitter'ı satın aldı, eski sevgilisi Amber Heard'ün hesabı silindi

    AMBER'İN HESABI ASKIYA ALINDI

    Bir süredir dünya gündemini meşgul eden bu olayların ardından Elon Musk'ın eski sevgilisi aktris Amber Heard'ün hesabı, Twitter platformunun satın almasından birkaç gün sonra silindi. Aktrisin '@realAmberHeard' kullanıcı adlı hesabı askıya alındığı ortaya çıktı.
  • Elon Musk Twitter'ı satın aldı, eski sevgilisi Amber Heard'ün hesabı silindi

    Bazı sosyal medya kullanıcıları, eski eşi Johnny Depp'e karşı davasında yaşananların ardından bitmeyen tepkilere ara vermek isteyebileceğinden şüphelenirken, diğerleri bunun Musk ile bir ilgisi olup olmadığını sorguladı.
  • Elon Musk Twitter'ı satın aldı, eski sevgilisi Amber Heard'ün hesabı silindi

    NE OLMUŞTU?

    2017 yılında Musk, aktör Johnny Depp’in eski eşi, oyuncu Amber Heard ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Heard’den bir yıl sonra ayrılan Musk, “Gerçekten aşıktım ve kalbimi çok acıttı” itirafında bulunmuştu.
  • Elon Musk Twitter'ı satın aldı, eski sevgilisi Amber Heard'ün hesabı silindi

    Musk, adının Heard ile Depp'in olaylı davasında geçmesi üzerine yaptığı bir paylaşımda; "Umarım ikisi de hayatlarına devam eder. En iyi dönemlerinde olduklarında ikisi de inanılmaz insanlar" ifadelerine yer vermişti.
  • Elon Musk Twitter'ı satın aldı, eski sevgilisi Amber Heard'ün hesabı silindi

    İFTİRA DAVASINDA KARAR

    Hollywood yıldızı Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki iftira davasında karar geçtiğimiz haziran ayında çıktı. Depp, eski eşinden 15 milyon dolar tazminat kazanmıştı. Depp de, Heard’e 2 milyon dolar tazminat ödeyecek.

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