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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Elon Musk’ın sahibi olduğu X, Brezilya’daki operasyonlarını kapatıyor - Teknoloji Haberleri

        Elon Musk’ın sahibi olduğu X, Brezilya’daki operasyonlarını kapatıyor

        Sosyal medya platformu X, Brezilyalı yargıç Alexandre de Moraes'in "sansür emirleri" olarak adlandırdığı nedenlerle Brezilya'daki operasyonlarını "derhal geçerli olmak üzere" kapatacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 18.08.2024 - 12:46 Güncelleme: 18.08.2024 - 12:46
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        X, o ülkedeki operasyonunu kapatıyor
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        Milyarder Elon Musk’a ait olan X, Brezilyalı yargıç Alexandre de Moraes’in Güney Amerika ülkesindeki şirketin yasal temsilcilerinden birini, platformdan bazı içerikleri kaldırma emirlerine uymaması halinde gizlice tutuklamakla tehdit ettiğini iddia ediyor.

        TUTUKLAMA KARARI GÜNDEMDE

        Sosyal medya devi, Moraes tarafından imzalandığı iddia edilen bir belgenin fotoğraflarını yayınladı. Bu belgede, X temsilcisi Rachel Nova Conceicao’ya karşı platformun Moraes’in emirlerine tam olarak uymaması halinde günlük 20.000 real (3.653 $) para cezası ve tutuklama kararı uygulanacağı belirtiliyor.

        X, “Çalışanlarımızın güvenliğini korumak için Brezilya’daki operasyonlarımızı kapatma kararı aldık, derhal geçerli olmak üzer” dedi. Moraes’in bir koltuğa sahip olduğu Brezilya Yüksek Mahkemesi, Reuters’a konuyla ilgili konuşmayacağını ve X tarafından paylaşılan belgenin doğruluğunu ne teyit ne de yalanlayacağını söyledi.

        BREZİLYA HALKI KULLANABİLECEK

        Platform, X hizmetinin Brezilya halkına açık kalacağını belirtti.

        Bu yılın başlarında, Moraes, aşırı sağcı eski Başkan Jair Bolsonaro’nun hükümeti sırasında sahte haberler ve nefret mesajları yaymakla suçlanan “dijital milisler” olarak adlandırılan hesapları engellemesi için X’e emir vermişti.

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