Geçtiğimiz günlerde kalp ameliyatı olan oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler, geçirdiği operasyon öncesinde babasının vefat ettiği öğrenildi.

Elvin Levinler, babası Selçuk Levinler'in yaşamını 21 Ocak'ta yitirdiğini açıkladı.

Acısını sosyal medya hesabından paylaşan Elvin Levinler, şu ifadeleri kullandı: Baş baş babam. 21.01.2025. Kalbime ışık olup dolduğun için şimdi her zamankinden daha yakınız birbirimize. Senin küçük kızın olarak sana hep çok hayran, kendimi de hep çok güvende ve şanslı hissediyorum.

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