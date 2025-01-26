36 yaşındaki oyuncu Elvin Levinler, dün kalbinden operasyon geçirdiğini duyurmuştu.

Hastane odasından çektirdiği fotoğrafını paylaşarak; "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğimi düşünememiştim. Bugün, kalbimden bir operasyon geçirdim. Çok şükür her şey yolunda" ifadelerini kullanmıştı.