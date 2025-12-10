Bankaların promosyon kampanyaları gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini koruyor. Yılın son ayına girilmesiyle birlikte emekliler için önemli bir gelir desteği haline gelen banka promosyonlarında yarış kızıştı. Aralık ayında bankalar, maaş taşıma karşılığında müşterilere 31 bin TL’ye varan nakit promosyon veriyor. Ayrıca bazı bankalar nakit promosyonun yanı sıra fatura talimatı, kredi kartı kullanımı gibi şartlarla ek ödemeler yapıyor. Peki, 2025 Aralık ayında hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi yapıyor? İşte detaylar…