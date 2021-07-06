Kurban bayramı bu yıl 19 Temmuz Pazartesi arefe günü ile başlayacak. Milyonlarca emekli yılda iki kez, ramazan ve kurban bayramında ikramiye alıyor. Bayrama sayılı günler kala, Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ikramiyeleri için tarih verdi. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Erdoğan: "Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz."

"12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz." dedi.