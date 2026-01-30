Emekli bayram ikramiyesi netleşiyor: Emekli bayram ikramiyesine yüzde kaç zam yapılacak?
Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin gözü, bayram ikramiyesine yapılması beklenen artışa çevrildi. Konuya ilişkin alınan bilgilerine göre, ikramiye tutarına yönelik çeşitli seçenekler değerlendirilirken, yüzde 25'lik artış ihtimali öne çıkıyor. Bu artışın hayata geçirilmesi halinde, geçen yıl 4 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin 5 bin TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. İşte, emekli bayram ikramiyesine ilişkin son gelişmeler
Emekli maaşlarına yapılan artışların belli olmasının ardından, gözler Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek ikramiyelere çevrildi. Bayram ikramiyesine yönelik çalışmalar sürerken, artış oranı konusunda farklı seçeneklerin masada olduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz yıl emeklilere 4 bin TL olarak ödenen ikramiyenin bu yıl kaç liraya yükseleceği merak ediliyor. Peki, 2026 Ramazan Bayramı ikramiyesi için hangi tutarlar gündemde?
2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; henüz kesin bir karar olmasa da hükümet, 2026 yılında emeklilere ödenecek bayram ikramiyelerinin 4 bin TL’den, 5 bin TL’ye çıkarılması hususunda çalışma yapacak.
Söz konusu çalışma hayata geçirilirse emekliler iki bayramda 10 bin TL ikramiye alacak bu da yüzde 25'lik bir artışa işaret ediyor.
İhtimaller arasında 5 bin 500 TL gibi tutarların olduğu ifade edilse de bu ihtimal oldukça zayıf olarak değerlendiriliyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Aydemir'in haberine göre; emekli bayram ikramiyesinin yüzde 50 artarak, 6 bin TL'ye çıkarılması bütçe dengeleri ve kaynak açısından mümkün görünmüyor.
ZAMLI İKRAMİYE TUTARININ MALİYETİ NE OLACAK?
Bayram ikramiyeleri 4 bin TL’den 5 bin TL’ye çıkarılırsa; 17 milyonu aşkın emekliye ödenecek bayram ikramiyesindeki artışın toplam ek maliyeti iki bayram için yaklaşık 35 milyar TL olacak.
6 bin TL gibi bir senaryoda ilave maliyet daha artıyor. İkramiyelere 2 bin TL’lik artış 70 milyar TL’ye yakın bir kaynak gerektiriyor.
2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?
Bayram ikramiyesi tutarının Şubat ayında açıklanması bekleniyor.