Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2024 emekli ikramiyesi ödeme tarihleri
Emekli bayram ikramiyesi gündemdeki yerini koruyor. Bayram ikramiyesinin ödeme tarihlerine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri için açıklama geldi. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? 2024 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? İşte 2024 emekli bayram ikramiyeleri hakkında güncel bilgiler...
Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelen açıklama sonrasında milyonlarca emekli tarafından emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri yeniden gündeme geldi. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere senede iki kez verilen emekli ikramiyeleri, normal şartlarda bayram öncesinde hesaplara yatırılıyor. Peki, emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, yatırılmaya başlandı mı? İşte 2024 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimi...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Yayıncılar Federasyonu (AYF) tarafından düzenlenen programda basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Işıkhan, bayram ikramiyesi hakkında şunu söyledi;
"Öncelikle bayram ikramiyelerini 3 bine yükselttik, takvimlendirme çalışması devam ediyor, bayramdan önce vereceğiz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yakın zamanda takvim açıklanacak." ifadesini kullandı.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?
Bayram ikramiyeleri, emeklilerin yanı sıra diğer hak sahiplerine de yatırılıyor. Dul ve yetim maaşı alanlara hisse oranına göre yatırılırken yaşlılık maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve güvenlik korucuları da bayram ikramiyesi alacak.
BİRDEN FAZLA AYLIK ALANLARIN İKRAMİYE ÖDEMESİ
SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacak.
Bir kadın hem dul aylığı, hem de yetim aylığı alıyorsa en yüksek aylık aldığı dosyadaki oran üzerinden tek ikramiye alabilecek. Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlar ise sadece emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacaklar.