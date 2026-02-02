Emekli maaş farkı ödeme tarihi belli oldu: Ocak ayı emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
En düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye yükseltilmesinin ardından, emekli maaş farkının yatacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. En düşük emekli maaşı düzenlemesini içeren kanun teklifi, Resmi Gazete'de yayımlanırken, emekli zam farklarının yatacağı tarih Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklandı. En düşük emekli aylığı alanlar, 3 bin 119 liralık fark ödemelerini banka ve PTT şubelerinden alınabilecek. Peki, "Emekli maaş farkı ne zaman yatacak, emekliye zam farkı yattı mı?" İşte 2026 Ocak emekli maaş farkının yatacağı tarih...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en düşük emekli maaşı farkının hesaplara yatacağı tarihi duyurdu. Yapılan son dakika açıklamasının ardından SSK ve Bağ-Kur'lular, emekli zam farkının yatacağı tarihi gündemine aldı. Gelen düzenleme sonucunda en düşük maaşı alan emeklileri 3 bin 119 liralık zam farkı ödemesi yapılacak. Bilindiği gibi emekli maaşları tahsis numarasına göre hesaplara yatırılmaktadır. Peki, "Emekli maaş farkı yattı mı, emekli zam farkı ne zaman yatacak?" İşte detaylar...
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 20 bin TL'ye yükseldi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle de yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2026 yılı ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltildi.
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
En düşük emekli maaşında zam farklarının ödeneceği tarihi SGK duyurdu.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaş farkının 4 Şubat 2026 Çarşamba günü yatacağını açıkladı.
SGK tarafından yapılan açıklamada, ‘’Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Emeklilerimizin 2026 ocak ayı itibarıyla alt sınır aylığını 16.881 TL'den 20 bin TL'ye yükselttik. Yaklaşık 11,4 milyar TL fark ödemesi yapıyoruz.
Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz.’’ denildi.
EMEKLİ MAAŞ FARKI NE KADAR?
En düşük emekli aylığı alanlar, 3 bin 119 liralık fark ödemelerini gelir/aylık aldıkları banka ve PTT şubelerinden çekebilirler.
4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.
(4B) BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 5,7 ve 9 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 1 ve 3 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 4, 6 ve 8 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 0 ve 2 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.