Emekli zammı maaşı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları 6 aylık enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Bu sebeple nihai oran aralık verisi ile belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verileri ile birlikte 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylece ocak ayında yapılacak emekli maaş zammı için hesaplama tablosu gündeme geldi. Peki, 2025 Ocak ayında SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam yapılacak?