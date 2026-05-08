4 aylık enflasyon farkı belli oldu, emekli zammında hesaplar değişti! Emekli maaşı ne kadar olacak?
Mayıs enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte emekli zammında 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Yılın ilk dört ayına ait enflasyon verilerinin netleşmesi, SSK ve Bağ-Kurlular emekli maaş zammı hesaplaması yapmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre 4 aylık enflasyon farkı belirginleşirken, bu oranın üzerine Mayıs ve Haziran ayı enflasyonunun eklenmesiyle memur ve emekli zammı netlik kazanmış olacak. Peki, 'En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?' İşte 4 aylık enflasyon farkı ile 2026 Temmuz emekli maaşı zammı hesaplama tablosu...
Emekli zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. 4 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla, emekli maaşı zammında tablo biraz daha netleşirken, nihai rakamlar için gözler önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Hatırlanacağı gibi son olarak ocak ayında yapılan düzenlemeye ile en düşük emekli maaşı 20 bin TL olarak açıklanmıştı. Emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkı ile, ocak ve temmuz dönemlerinde yılda iki kez belirlenmektedir. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam gelecek?" İşte emekli maaşında zam senaryoları...
NİSAN AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI!
Nisanda aylık enflasyon yüzde 4.18, yıllık enflasyon ise yüzde 32.37 oldu.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDA 4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
Emekli zammında 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14,64 olarak belirlendi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK 2026 TEMMUZ?
6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşı Temmuz ayında yeniden belirlenecek. İşte emekli maaşında zam senaryoları
Yüzde 15 zam senaryosunda: yaklaşık 23 bin TL ve üzeri
Yüzde 20 zam senaryosunda: yaklaşık 24 bin TL ve üzeri
EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2026 Temmuz emekli maaşı, 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran enflasyonu ile belli olacak.
SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU
4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.