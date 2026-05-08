Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NETLEŞİYOR 2026 TEMMUZ! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        4 aylık enflasyon farkı belli oldu, emekli zammında hesaplar değişti! Emekli maaşı ne kadar olacak?

        Mayıs enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte emekli zammında 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Yılın ilk dört ayına ait enflasyon verilerinin netleşmesi, SSK ve Bağ-Kurlular emekli maaş zammı hesaplaması yapmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre 4 aylık enflasyon farkı belirginleşirken, bu oranın üzerine Mayıs ve Haziran ayı enflasyonunun eklenmesiyle memur ve emekli zammı netlik kazanmış olacak. Peki, 'En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?' İşte 4 aylık enflasyon farkı ile 2026 Temmuz emekli maaşı zammı hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 21:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Emekli zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. 4 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla, emekli maaşı zammında tablo biraz daha netleşirken, nihai rakamlar için gözler önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Hatırlanacağı gibi son olarak ocak ayında yapılan düzenlemeye ile en düşük emekli maaşı 20 bin TL olarak açıklanmıştı. Emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkı ile, ocak ve temmuz dönemlerinde yılda iki kez belirlenmektedir. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam gelecek?" İşte emekli maaşında zam senaryoları...

        2

        NİSAN AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI!

        Nisanda aylık enflasyon yüzde 4.18, yıllık enflasyon ise yüzde 32.37 oldu.

        3

        EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDA 4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

        Emekli zammında 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14,64 olarak belirlendi.

        4

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK 2026 TEMMUZ?

        6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşı Temmuz ayında yeniden belirlenecek. İşte emekli maaşında zam senaryoları

        Yüzde 15 zam senaryosunda: yaklaşık 23 bin TL ve üzeri

        Yüzde 20 zam senaryosunda: yaklaşık 24 bin TL ve üzeri

        5

        EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        2026 Temmuz emekli maaşı, 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran enflasyonu ile belli olacak.

        6

        SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU

        4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.

        8

        4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 7 Mayıs 2026'nın haberleri: Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu, Karahan'dan enflasyon ve para politikası açıklaması

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor... KÜBRA'NIN CANSIZ BEDENİNE AİT PARÇALAR BARAJDA BULUNDU Faili meçhul kayıplarla ilgili yapılan yoğun çalışmalar gündemimizde. Burdur'da 30 Nisan'dan bu yana haber alınamayan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı cinayete kurban gitti. Ormanda...
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        Beşiktaş iskelesinde bıçaklı saldırı
        Beşiktaş iskelesinde bıçaklı saldırı
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Aidatlarda sistem değişti
        Aidatlarda sistem değişti
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası