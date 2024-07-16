Emekli maaşı düzenlemesi Meclis'e geliyor

Milyonların beklediği emekli maaşlarına düzenlemeyle ilgili bugün somut adım atılacak. En düşük emekli maaşına yönelik yapılacak düzenleme, bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Düzenleme vergi paketinin içerisinde yer alacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yönelik düzenlemenin Meclis Başkanlığına sunacakları vergi paketi içerisinde yer alacağını bildirdi.

Güler, dün yaptığı açıklamada, en düşük emekli aylığında artış düzenlemesine ilişkin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Genel Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala'nın da katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ortaya birkaç alternatifin çıktığını belirten Güler, "Bunun bütçe dengeleri çok önemli. Bütçe karşılığı ve sürdürülebilirlik çok önemli." dedi.

En düşük emekli maaşının şu anda 10 bin TL'ye tamamlandığını hatırlatan Güler, "Bu nasıl bir rakama tamamlanabilir, birkaç alternatif var. Onlar üzerinde de bir rapor çıkarttık. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz edeceğiz. Yarın (bugün) Meclis Başkanlığımıza sunacağımız vergi düzenlemelerine ilişkin kanun teklifimiz içerisinde vermeyi düşünüyoruz." diye konuştu.