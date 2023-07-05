Temmuz emekli zammı için Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'ten son dakika açıklaması geldi. 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları ile memur ve emekli zammında belirleyici olacak olan 2023 yılının ilk 6 aylık enflasyon farkı da netleşti. Enflasyon rakamları ile refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu. Refah payı ile birlikte emekli maaş zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesinde emekli maaşlarına kademeli artış yapılacağını açıklamıştı. İşte 2023 emekli Temmuz zammı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...