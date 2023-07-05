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Emekliye zam oranı açıklandı! 2023 Emekli Temmuz zammı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

Emekli zammı son dakika gelişmeleri, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde yer alıyor. Ocak ayında refah payı ile yüzde 30 oranında zam alan emeklilerin en düşük maaşı 7 bin 500 TL'ye yükselmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesinde, 7 bin 500 TL ve üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlara sevindirecek haberi paylaşacaklarını duyurmuştu. 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanan 6 aylık enflasyon farkı ile Temmuz emekli ara zammı da şekillendi. Refah payı düzenlemesi ile birlikte nihai emekli maaş zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı çalışmayla netleşecek. İşte 2023 emekli zammı ile en düşük emekli maaşında son durum...

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  • EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekliye zam oranı açıklandı! 2023 Emekli Temmuz maaşı zammı ne kadar oldu ve maaşlara yüzde kaç zam geldi?

    Temmuz emekli zammı için Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'ten son dakika açıklaması geldi. 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları ile memur ve emekli zammında belirleyici olacak olan 2023 yılının ilk 6 aylık enflasyon farkı da netleşti. Enflasyon rakamları ile refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu. Refah payı ile birlikte emekli maaş zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesinde emekli maaşlarına kademeli artış yapılacağını açıklamıştı. İşte 2023 emekli Temmuz zammı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...
  • EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekliye zam oranı açıklandı! 2023 Emekli Temmuz maaşı zammı ne kadar oldu ve maaşlara yüzde kaç zam geldi?

    HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

    TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21 oldu.

    EMEKLİ ZAMMINDA 6 AYLIK ORAN NETLEŞTİ

    Emekli maaş zammında etkili olan 6 aylık enflasyon farkı yüzde 19,77 oldu.
  • EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekliye zam oranı açıklandı! 2023 Emekli Temmuz maaşı zammı ne kadar oldu ve maaşlara yüzde kaç zam geldi?

    TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU!

    TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.
  • EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekliye zam oranı açıklandı! 2023 Emekli Temmuz maaşı zammı ne kadar oldu ve maaşlara yüzde kaç zam geldi?

    ARTIŞ EMEKLİ MEMURLARA DA AYNEN YANSIYACAK!

    Memur maaşlarına yapılacak yüzdelik artışlar emekli memurların aylıklarına da aynen yansıyacak. Seyyanen zamların emekli aylığına yansıyabilmesi için ise ya seyyanen artışın taban aylığında artış şeklinde yapılması ya da kanunda özel düzenleme yapılması gerekiyor. 

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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