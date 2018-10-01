en düşüş emekli maaşı ne kadar olacak
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Emekli maaşı son dakika gelişmesi! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar

Emekli maaşları son dakika gelişmeleri! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği zam haberi ile ilgili tahminler açıklandı. Yapılan tahminlerde en düşük emekli maaşının 106 TL artacağı belirtildi.

01.10.2018 - 07:26 | Güncelleme:

Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? sorusu gündemden düşmüyor. İşte en son gelen tahminler...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammı tahminlere göre yüzde 10.65 olacak. Bu verilere göre, en düşük maaş 106 lira artacak.

Ocak tüm emeklilerin zam ayı olacak. 12.3 milyon kişinin maaşları artacak. Enflasyon tahminleri Ocak'taki zammın oranı için ipucunu veriyor. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak 10 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin, Ocak'ta maaşlarında yüzde 10.65 artış yaşanacağı tahmin ediliyor.

Yüzde 10.65'lik tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşlarında 108,78 ile 521,02 lira arasında artış yaşanacak. Halen ek ödeme dahil bin 21 lira 39 kuruş seviyesinde bulunan en düşük maaş yüzde 10.65 artışla bin 130 lira 17 kuruşa çıkacak. 4 bin 892 lira 19 kuruş seviyesinde bulunan en yüksek maaş ise 5 bin 413 lira 21 kuruşa yükselecek. Yüzde 10.65 zamla bin lira olan maaş bin 106 lira 50 kuruşa, 2 bin lira olan maaş 2 bin 213 liraya, 3 bin lira olan maaş 3 bin 319 lira 50 kuruşa ulaşacak. Şu ana kadar Temmuz ve Ağustos enflasyon verileri açıklandı. 4 aylık oran daha açıklanacak.

İNTİBAK MECLİS'TE

Emekli aylıklarının iyileştirilmesi ve aylıklar arasında eşitsizliğin giderilmesi amacıyla Meclis'e kanun teklifi verildi. Teklifle, emekli aylıklarının, gelecek yıl için asgari aylık bin 200 TL, 2020 yılında bin 400 TL, 2021 yılında bin 600 TL olması öngörülüyor. 2022 yılında ise asgari ücret düzeyinde en düşük emekli aylığı ödenmesi hedefleniyor.

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Yorumlar 4
  • Misafir 3 dakika önce
    sadece doğalgaza gelen zam 106 tl diğer iğneden iplige grlen zamlar ne olacak ne oldu ise bu 16 yılın sonunda emekliye memura esnafa oldu daha fakirleştik bir gurup zengin zrngin kat kat zenginleşti
  • Misafir 21 dakika önce
    2001 sonrası intibak ne oldu
  • Misafir 56 dakika önce
    Güzel
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