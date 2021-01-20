Emekli maaşları zam farkları yatıyor. Bilindiği üzere Emekli maaşları 2021 Ocak ayının ilk günlerinde yani 4 Ocak'ta 6 aylık enflasyon farkı dikkate alınarak zamlandı. Zamların ardından "SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları 2021 yılında ne kadar oldu?" ve "2021 emekli maaş zamları farkı ne zaman yatacak?" sorularının cevabı merak edilip araştırılmaya başlandı. Hemen belirtelim ki emekli zam farkları yatmaya başladı. Bununla birlikte Bağ-Kur ve SGK 2021 emekli maaşları tablosu da uzmanlarca hazırlandı. İşte, merak edip araştıranlar için SGK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşları 2021 tablosu...