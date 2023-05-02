Emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeşil ışık!

"EMEKLİLERİMİZE ÇİFTE BAYRAM YAŞATTIK"

Millete verdikleri hangi söz varsa bahaneye sığınmadan tek tek hayata geçirdiklerini ifade eden Erdoğan, şunları ifadeleri kullandı;

"Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin kardeşimizin talebini karşıladık. Nisan ayından itibaren şartları uyan vatandaşlarımız maaşlarını almaya başladı. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyelerini de 2 bin liraya çıkartarak bir başka önemli adım daha attık. Ramazan Bayramı'nda zamlı ikramiyelerini hesaplarına yatırarak, emeklilerimize çifte bayram yaşattık.