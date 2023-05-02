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Emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeşil ışık!

Temmuz emekli zammı son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Emekli maaş ara zammına ilişkin olarak seçim sonrasına işaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güzel bir haber paylaşacaklarının müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından milyonlarca SSK, BAĞKUR, Emekli sandığı emeklisinin gözü emekli maaşı ara zammına çevrildi. İşte 2023 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklaması ve Temmuz emekli zammında son durum...

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  • Emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeşil ışık! 2023 Temmuz emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    Emekli maaşları ara zammı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gündeme geldi. En düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye kadar yükselirken gözler refah payına çevrilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verileceğini açıklamıştı. Temmuz emekli maaş zammı için yeşil ışık yakan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek bir güzel haberi, inşallah milletimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı. İşte 2023 emekli maaşı ara zammı son durum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklamaları...
  • Emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeşil ışık! 2023 Temmuz emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    "CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK ATAMALARI YAPILDI"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenlerden sağlıkçılara kadar Cumhuriyet tarihinin en büyük atamalarını yaptıklarını, emeklilerden memurlara, işçilerden iş dünyasına toplumun hiçbir kesimi ihmal etmediklerini vurguladı.
  • Emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeşil ışık! 2023 Temmuz emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    "EMEKLİLERİMİZE ÇİFTE BAYRAM YAŞATTIK"

    Millete verdikleri hangi söz varsa bahaneye sığınmadan tek tek hayata geçirdiklerini ifade eden Erdoğan, şunları ifadeleri kullandı;

    "Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin kardeşimizin talebini karşıladık. Nisan ayından itibaren şartları uyan vatandaşlarımız maaşlarını almaya başladı. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyelerini de 2 bin liraya çıkartarak bir başka önemli adım daha attık. Ramazan Bayramı'nda zamlı ikramiyelerini hesaplarına yatırarak, emeklilerimize çifte bayram yaşattık.
  • Emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeşil ışık! 2023 Temmuz emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    7 BİN 500 LİRANIN ÜZERİNDE EMEKLİ MAAŞI ALANLARA SEVİNDİRİCİ HABER!

    Ayrıca diğer emeklilerimizin durumlarını da iyileştirecek bir hazırlık yapması noktasında çalışma ve maliye bakanlarımızı talimatlardandık. Seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek bir güzel haberi, inşallah milletimizle paylaşacağız. Yine bu dönemde, müjdesini sizlerle birlikte verdiğimiz sözleşmeli kamu görevlilerinin kadroya geçişini sağladık. Böylece, farklı kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 500 bin kardeşimizin sorununu çözüme kavuşturduk.

     
  • Emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeşil ışık! 2023 Temmuz emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    BAKAN BİLGİN'DEN REFAH PAYI AÇIKLAMASI!

    Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 6 milyon emekliyi yakından ilgilendiren düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında bahsetti. Emeklilerle ilgili çalışmaları benden istedi." ifadelerini kullandı. 
  • Emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeşil ışık! 2023 Temmuz emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    "TEMMUZ'DA HEPSİNİ KAPSAYAN DÜZENLEMELER YAPACAĞIZ"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "6 ayda bir çalışanlarımızın, özellikle kamu çalışanları, emekliler de onların içinde, maaşlarıyla ilgili düzenleme yapıyoruz. Temmuz'da hepsini kapsayan düzenlemeler yapacağız." dedi.
  • Emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeşil ışık! 2023 Temmuz emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    "7 BİN 500 TL ÜZERİNDEN MAAŞ ALAN EMEKLİLERE REFAH PAYI MÜJDESİ"

    Emeklilere refah payı verileceğinin altını çizen Bakan Bilgin; "Aşağıdakileri yukarıya, yukarıdakileri biraz daha yukarıya taşıyacağız. Temmuz'da yasal olarak yapıyoruz. Refah payını bu defa farklılaştırarak 7 bin 500 liranın üzerinde olanların da maaşlarını farklılaştıracak şekilde düzenliyoruz. Yaklaşık 7 bin 500 lira alanların sayısı 9 milyon. Toplamda 15 milyon emeklimiz var. 7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verilecek." ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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