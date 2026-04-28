Emekli öğretmen eşini ve kendini vurdu

Çanakkale'de emekli öğretmen, pompalı tüfekle eşini vurarak öldürdükten sonra aynı silahla kendini vurarak intihar etti.

Olay, saat 20.30 sıralarında Esenler Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, Serpil Özlem (62) ve Ferruh Argüden (64) çiftinden haber alamayan yakınları evlerine gitti.

Eve giren yakınları, yatak odasında Argüden çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, Ferruh Argüden'in pompalı tüfekle eşini göğsünden vurarak öldürdükten sonra aynı silahla kendini vurarak intihar ettiği tespit edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.