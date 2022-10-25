Emekli polis, kiracısını vurdu!

Kırşehir'de bu sabah saatlerinde Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre emekli polis memuru Salih K. (52), kirasını alamadığını öne sürdüğü hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan kiracısı Funda Çetin ile görüşmeye gitti.

Salih K, Çetin ile tartışmaya başladı. Eşinin ev sahibi ile tartıştığını öğrenen Hüseyin Çetin (38) de olay yerine geldi.

YARALANAN KİRACI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

"BEN EMEKLİ POLİSİM' DEYİP EŞİMİ VURDU"

Salih K., gözaltına alındı. Eşinin vurulmasının ardından hastane önünde feryat eden Funda Çetin, "'Ben emekli polis memuruyum' diyerek eşimi vurdu. Ben de bu devlete hizmet ediyorum. Ben de can kurtarıyorum. Her önüne gelen birilerini mi vuracak? Yazıklar olsun" dedi.