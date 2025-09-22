Müşterilerini rakiplerine kaptırmak istemeyen bankalar, emekli promosyonu kampanyalarını eylül ayı için yeniledi. Böylece en yüksek emekli maaş promosyonu tutarı, ek ödemelerle birlikte 30 bin TL'yi buldu. Bu noktada en yüksek ödeme yapan bankaları merak eden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, ‘’En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi, hangi banka ne kadar veriyor?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. VakıfBank, Halkbank, Ziraat Bankası yanı sıra Garanti BBVA, Akbank, ING, Denizbank, İş Bankası, TEB ve Yapı Kredi 2025 Eylül güncel emekli promosyonu tutarları mercek altına alındı. İşte detaylar.