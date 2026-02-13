YAPI KREDİ EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI 2026 OCAK

0 - 9.999 TL 6.250 TL nakit maaş promosyonu fatura talimatı, kredi kartı harcaması, dijital aktiflik durumunda her biri için 2.000 TL, Yapı Kredi mobil üzerinden müşteri olunması halinde 3.000 TL olmak üzere toplamda 15.250 TL maaş promosyon ödemesi yapılıyor.

10.000 TL - 14.999 TL arasında maaş alan emeklilere 10.000 TL nakit maaş promosyonuna ek olarak fatura talimatı, kredi kartı harcamasına 3.000 TL, dijital aktiflik durumunda 2.000 TL, Yapı Kredi mobil üzerinden müşteri olunması halinde 3.000 TL olmak üzere toplamda 21.000 TL ödeme yapılıyor.

15.000-19.999 TL arasında maaş alan emeklilere 12.500 TL nakit promosyona ek olarak fatura talimatı, kredi kartı harcaması yapılması durumunda 8.000 TL dijital aktiflik durumunda 2.000 TL, Yapı Kredi mobil üzerinden müşteri olunması halinde 3.000 TL olmak üzere toplamda 25.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 15.000 TL nakit promosyona ek olarak fatura talimatı, kredi kartı harcaması durumunda 10.000 TL, dijital aktiflik durumunda 2.000 TL, Yapı Kredi mobil üzerinden müşteri olunması halinde 3.000 TL olmak üzere toplamda 30.000 TL maaş promosyon ödemesi yapılıyor.