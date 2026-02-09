Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2026 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

        Ramazan ayına kısa süre kala emekli bayram ikramiyesi gündemde yer alıyor. SSK Bağkur emeklisi bayram ikramiyelerine kavuşmaya gün sayıyor. Ülkemizde ilk defa 2018 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi yılda iki kez ödeniyor. Geçtiğimiz yıl 4 bin TL olan ikramiyenin bu sene ne kadar olacağı merak konusu. Peki Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2026 - 11:20 Güncelleme: 09.02.2026 - 11:20
        1

        2026 yılına girilmesiyle birlikte milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ramazan ve Kurban bayramlarında gelecek bayram ikramiyesi zammı haberine çevrildi. En son TÜİK tarafından açıklanan veriler doğrultusunda belirlenen zam oranlarının ardından gözler yakın zamanda idrak edilecek Ramazan Bayramı’nda verilecek ikramiyeye çevrildi. Peki, 2026 Emekli bayram ikramiyesi zamlı ne kadar olacak, ne zaman yatacak?

        2

        RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

        2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlayacak, Ramazan Bayramı ise 20 Mart Cuma günü idrak edilecek. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması öngörülüyor.

        3

        2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

        Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; henüz kesin bir karar olmasa da hükümet, 2026 yılında emeklilere ödenecek bayram ikramiyelerinin 4 bin TL’den, 5 bin TL’ye çıkarılması hususunda çalışma yapacak.

        Söz konusu çalışma hayata geçirilirse emekliler iki bayramda 10 bin TL ikramiye alacak bu da yüzde 25'lik bir artışa işaret ediyor.

        İhtimaller arasında 5 bin 500 TL gibi tutarların olduğu ifade edilse de bu ihtimal oldukça zayıf olarak değerlendiriliyor.

        4

        İKRAMİYEYİ KİMLER ALACAK?

        Bayram ikramiyelerini, "SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri" alacak.

        5

        Emekli bayram ikramiyesini herkes aynı oranda alamıyor. Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranına göre ödemelerden yararlanacak. Eşten maaş alanlar yüzde 75, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiyeye hak kazanacak.

