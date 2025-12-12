Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2025 Aralık'ta hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Güncel promosyon kampanyaları milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Bünyelerine yeni müşteri çekmek isteyen bankalar, dönem dönem emekli promosyon kampanyalarında değişikliğe gidebiliyor. Hangi bankanın ne kadar ödeme yaptığını merak eden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri teklifleri inceliyor. Yılın son ayında nakit promosyonun yanı sıra ek fırsatlar ve çeşitli ödüller dikkat çekiyor. Peki, emekli banka promosyon ödemeleri ne kadar? İşte, 2025 Aralık'ta en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar...
Bankaların promosyon kampanyaları gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini koruyor. Yılın son ayına girilmesiyle birlikte emekliler için önemli bir gelir desteği haline gelen banka promosyonlarında yarış kızıştı. Aralık ayında bankalar, maaş taşıma karşılığında müşterilere 31 bin TL’ye varan nakit promosyon veriyor. Ayrıca bazı bankalar nakit promosyonun yanı sıra fatura talimatı, kredi kartı kullanımı gibi şartlarla ek ödemeler yapıyor. Peki, 2025 Aralık ayında hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi yapıyor? İşte detaylar…
HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYON VERİYOR?
Bankaların emekli promosyon kampanyaları Aralık ayı itibarıyla güncellendi. Kamu bankaları 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yaparken, özel bankalarda bu rakam 31.000 TL’ye ulaştı.
İşte bankaların güncel emekli promosyon tutarları…
VAKIFBANK
VakıfBank, maaşını VakıfBank’a taşıyan emeklilere özel 30.000 TL'ye varan kazanım sunuyor.
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı sunulacak.
Kampanyadan 1 Ekim 2025 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklileri faydalanabilecek.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri, 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Brüt maaş tutarı;
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlar 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.
SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Bankadan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
Promosyon ödemesine ilişkin başvurular; şubeler, İnternet Şubesi, Ziraat Mobil, ATM'ler, SMS, Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabilmektedir.
GARANTİ BBVA
Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül veriliyor.
15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamasına 2.000 TL, yeni sigorta poliçesine de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus fırsatı sunuluyor.
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Aralık 2025'tir.
YAPI KREDİ
19 Eylül 2025 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler, 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması* gerekmektedir. Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; müşterilere, maaş baremi bağımsız 2000 TL ek nakit ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır. Dijital aktiflik kampanyasından ek ödül taahhüdü veren ve ödülden faydalanan müşteriler, taahhütlerini iptal edip tekrar taahhüt vermeleri durumunda kampanyadan faydalanamazlar.
AKBANK
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını, 1-31 Aralık 2025 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşını Akbank’tan almayı taahhüt edenler veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyenler 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabiliyor.
Ek olarak müşteriler, kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabından veya Axess ya da Wings kredi kartından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL; davet koduyla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarından toplam 5.000 TL ve kredi kartı harcamalarına toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabiliyor.
Emekliler, Akbank Mobil veya 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarını kolayca Akbank’a taşıyarak promosyon başvurusunda bulunabilir veya promosyon taahhüdünü yenileyebilirler.
ING
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING’ye taşıyanlara, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanmak mümkün.
Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile emekli olanlar da emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
Kampanya 1 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir.
DENİZBANK
Denizbank, emeklilere 27.000 TL’ye varan nakit promosyon veriyor.
12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır.
Kampanya, 30 Ekim 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile bankadan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
İŞ BANKASI
İş Bankası, emekli maaşını İş Bankası’na taşıyanlara veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası’ndan alan müşterilere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. Banka ayrıca 9.000 TL’ye varan ek promosyon sağlıyor.
Emekli Promosyon Kampanyası, 1-31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerlidir.
ALBARAKA
4 Kasım- 31 Aralık 2025 tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan emekliler, 15.600 TL'ye varan promosyon ve 9.400 TL'ye varan ödül kazanma fırsatı yakalıyor.
Emekli maaşını Albaraka'dan alan müşteriler, 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda promosyona ek 1.400 TL ödül kazanacak.
Müşterilerin Albaraka'ya referans olarak yönlendirdikleri her bir yeni emekli maaş müşterisi için 1.000 TL, toplamda 6.000 TL ödül verilecek.
04 Kasım 2025 tarihinden sonra ilk defa emekli maaşını Albaraka’dan almaya başlayan müşteriler, 31 Aralık 2025 tarihine kadar aylık yapacakları 5.000 TL ve üzeri harcamasına 1.000 TL, toplamda 2.000 TL’ye varan Worldpuan kazanacak.
ŞEKERBANK
Şekerbank maaş aralığına göre 12.000 TL'ye varan emekli promosyon kazanma fırsatı sunuyor.
Buna göre maaş aralığı:
0-9.999 TL aralığında ise 5.000 TL;
10.000-14.999 aralığında ise 8.000 TL;
15.000-19.999 aralığında ise 10.000 TL;
20.000 ve üzeri ise 12.000 TL olanlar emekli promosyon ödemesi alabilir.
Ek ürün kampanyaları ile birlikte promosyon tutarı 27.500 TL'ye varabiliyor.
Kampanya emekli maaşını Şekerbank'a taşıyan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile bankadan emekli maaşı almakta olan, mevcut 3 yıllık taahhüdü 2025 yılı içerisinde bitip taahhüdünü yenilemek isteyen emekliler için geçerlidir.
Ek ürün kampanyalarından faydalanmak isteyenler kampanya başvuru anında almak istediği ürünlere ilişkin başvurularda bulunması gerekmektedir.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans, emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıyanlara 29.500 TL’ye varan promosyon, bonus ve ödül veriyor.
Emekliler, maaşlarını Türkiye Finans’a taşıyarak, 29.500 TL'ye varan nakit promosyon ve bonus ile birlikte Türkiye Finans’a davet ettikleri emekli yakınları için nakit ödül fırsatından yararlanabiliyor.
SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı ile almak isteyen ve promosyon talebinde bulunan emeklilere, 2 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı vermesi, yedek hesabına sahip olması, kart harcama şartını yerine getirmesi ve emekli yakınlarını davet etmesi halinde;
9.999 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 15.500 TL’ye kadar
10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 21.000 TL’ye kadar
15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 24.500 TL’ye kadar
20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 29.500 TL’ye kadar promosyon, bonus ve ödül ödemesi yapılacak.
QNB
Maaşını 3 yıl boyunca QNB aracılığıyla almayı taahhüt eden emekliler, 31.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
İlk maaşın müşterinin hesabına gelmesiyle beraber maaş tutarlarına göre koşulsuz 20.000 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor.
Hesaptan verilecek 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatına istinaden promosyon tutarına ek olarak 3.000 TL nakit ödeme yapılıyor.
İhtiyaç Kredisi başvurusu yapıp banka politikalarına göre yapılacak değerlendirme sonrası başvurusu olumlu sonuçlanıp minimum 100.000 TL ihtiyaç kredi kullanımında ek 2.500 TL nakit sağlanıyor.
Ek hesap başvurusu yapıp banka politikalarına göre yapılacak değerlendirme sonrası başvurusu olumlu sonuçlanıp minimum 10.000 TL ek hesap kullanımına ek 2.500 TL nakit veriliyor.
Ek hesabı bulunan müşteriler 08.10.2025 tarihinden sonra promosyon talebi yapılmadan önce minimum 10.000 TL ek hesap kullanımına ek 2.500 TL nakit ödül fırsatından faydalanabiliyor.
Kampanya, 8 Ekim 2025- 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerlidir.
TEB
Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca bankadan almayı taahhüt eden müşteriler, toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor.
Toplamda 12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave 9.000 TL ek promosyona hak kazanmak için:
Müşterinin ilk olarak; Elektrik veya Doğalgaz Faturası olan iki adet otomatik fatura talimatı vermesi gerekmektedir. (2 fatura talimatı vermeden ek promosyondan faydalanılamaz.)
Müşterilerin maaş transferi gerçekleştiğinde maaş tutarına bağlı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen promosyon ödemeleri yapılacaktır.