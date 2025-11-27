Emekli promosyon ödemelerinde son durum: Kasım 2025 emekli promosyon veren bankalar
Emekli promosyon kampanyası kasım ayında da ilgi görüyor. Emeklilere maddi destek sağlarken aynı zamanda bankaların müşteri portföyünü genişletmesine yardımcı oluyor. 2025 Kasım promosyon tutarları, bankaların kampanyalarına ve emeklinin maaş miktarına göre değişiklik gösterebiliyor. Peki Kasım 2025 emekli promosyon veren bankalar hangisi ve ne kadar promosyon veriyor? İşte, banka promosyonlarında son durum
Emekli promosyon ödemeleri ile ilgili detaylar araştırılıyor. Genellikle üç yıllık taahhüt karşılığında verilen bu ödemeler, emekliler için önemli bir ek gelir niteliği taşıyor. Emekliler, maaşlarını taşıma sürecinde farklı bankaların tekliflerini karşılaştırarak kendilerine en uygun promosyonu seçebiliyor. Bazı bankalar yüksek emekli promosyon teklifi yapıyor. Peki, en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi?
BANKA BANKA PROMOSYONLAR
HALKBANK
12 bin lira
ZİRAAT BANKASI
12 bin lira
QNB
8 Ekim 2025- 30 Kasım 2025 tarihleri arasında emekli maaşınızı QNB’ye taşıyın ve 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan alarak 31.000 TL’ye varan emeklilik ödülü fırsatından yararlanın!
İlk maaşın müşterinin hesabına gelmesiyle beraber maaş tutarlarına göre koşulsuz 20.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı!
Hesaptan verilecek 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatına istinaden promosyon tutarına ek olarak 3.000 TL nakit ödül!
3.000 TL tutarında nakit ödül için otomatik fatura ödeme talimatlarının 3 yıllık taahhüt süresi bitimine kadar açık kalması gerekmektedir.
İhtiyaç Kredisi başvurusu yapıp banka politikalarına göre yapılacak değerlendirme sonrası başvurusu olumlu sonuçlanıp minimum 100.000 TL ihtiyaç kredi kullanımında ek 2.500 TL nakit ödül!
Ek hesap başvurusu yapıp banka politikalarına göre yapılacak değerlendirme sonrası başvurusu olumlu sonuçlanıp minimum 10.000 TL ek hesap kullanımına ek 2.500 TL nakit ödül!
Ek hesabı bulunan müşteriler 08.10.2025 tarihi itibariyle promosyon talebi yapılmadan 30 gün öncesinden ilk maaş ödemesi yapılacağı güne kadar minimum 10.000 TL ek hesap kullanımına ek 2.500 TL nakit ödül fırsatından faydalanabilir.
QNB Emekli Kredi Kartından QNB POS’larını kullanarak tek seferde yapılacak her 125 TL ve üzeri market harcamasının %5 ‘i ve her 125 TL ve üzeri eczane harcamasının % 5’i aylık maksimum 125 TL’den toplamda yıllık 3.000 TL iade!
QNB Emekli Kredi Kartından yapılacak eczane ve market harcamalarına aylık maksimum 125 TL’den toplamda yıllık 3.000 TL iade!
Ek ödüllerin tamamı promosyon ödemesi ile birlikte emekli maaş hesabına yapılacaktır.
GARANTİ BANKASI
Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül!
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Kasım 2025’tir. Banka Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!
YAPI KREDİ
30.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası
19 Eylül 2025 – 30 Kasım 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.
TEB EMEKLİ PROMOSYON 2025
Bankadan yapılan açıklamada " Emeklilerimizi 21.000 TL’ye Varan Promosyon bekliyor. Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz." denildi.
Maaş Bandı Nakit Promosyon Ek Promosyon Toplam Promosyon
0-10.000 TL - 5.000 TL 9.000 TL 14.000 TL
10.000-15.000 TL- 8.000 TL 9.000 TL 17.000 TL
15.000 TL ve 20.000 TL- 10.000 TL 9.000 TL 19.000 TL
20.000 TL ve üzeri -12.000 TL 9.000 TL. 21.000 TL
VAKIFBANK
12 bin lira, ek promosyonla 30 bin lira
DENİZBANK
12.000 TL + ek promosyonla 27.000 TL
İŞ BANKASI
0-9.999 TL arasında maaş alan emekliler 6.250 TL
10.000-14.999 TL arasında maaş alan emekliler 10.000 TL
15.000-19.999 TL arasında maaş alan emekliler 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler ise 15.000 TL nakit maaş promosyon ödemesi alabiliyor.
AKBANK
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Kasım 2025 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilirsiniz. Ek olarak kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL; davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan toplam 5.000 TL ve kredi kartı harcamanıza toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz. Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil veya 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezimiz aracılığıyla maaşınızı kolayca Akbank’a taşıyarak promosyon başvurusunda bulunabilir veya promosyon taahhüdünüzü yenileyebilirsiniz.
SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatı 15.000 TL’ye varan promosyona ek 15.000 TL nakit ödül
TÜRKİYE FİNANS
Emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıyanlara 29.500 TL'ye varan promosyon, bonus ve ödül veriliyor.
9.999 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 15.500 TL’ye kadar
10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 21.000 TL’ye kadar
15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 24.500 TL’ye kadar
20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 29.500 TL’ye kadar promosyon, bonus ve ödül ödemesi yapılacaktır.
Kampanya Koşulları
Kampanya 30.11.2025 tarihine kadar emekli maaşını bankamıza taşıyacak ve promosyon alacak emekli müşteriler için geçerlidir.
Kampanya 30.11.2025 tarihine kadar SGK emekli aylığını 36 ay boyunca Türkiye Finans’tan alma taahhüdü veren müşterilerimiz, 29.500 TL’ye varan nakit promosyon, bonus ve ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık emekli maaşı 9.999 TL'ye kadarsa 5.000 TL; 10.000 TL – 14.999 TL arasındaysa 8.000 TL; 15.000 TL – 19.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 20.000 TL ve üzerindeyse 12.000 TL nakit promosyon ödenecektir.
Ek promosyon tutarı için:
En az 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık emekli maaşı 9.999 TL'ye kadarsa 5.000 TL; 10.000 TL – 14.999 TL arasındaysa 7.000 TL; 15.000 TL – 19.999 TL arasındaysa 8.000 TL; 20.000 TL ve üzerindeyse 10.500 TL ek nakit promosyon ödenecektir.
Yedek Hesap başvurusu yapan ve başvurusu onaylanan emekli müşterilerimize bir aylık emekli maaşı 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL – 14.999 TL arasındaysa 2.500 TL; 15.000 TL – 19.999 TL arasındaysa 3.000 TL; 20.000 TL ve üzerindeyse 3.500 TL ek nakit promosyon ödenecektir.
İlk kez kredi kartı başvurusu yapıp onaylanan yeni kart sahibi emeklilerimiz ve mevcutta kredi kartı olup ekstresi son 3 ay 0 TL olarak kesilen emeklilerimize taahhütnamenin imzalandığı ay içerisinde kredi kartları ile tek seferde minimum 5.000 TL ve üzeri harcama yapılması durumunda, maaş baremi bağımsız kredi kartına bir kez 1.000 TL bonus ödenecektir. (Yüklenen bonusların kullanım süresi 15 gündür.)