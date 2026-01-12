Habertürk
        Haberler Bilgi EMEKLİ PROMOSYONU 2026 OCAK | En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

        31 bin TL'ye yükseldi! 2026 Ocak emekli promosyon kampanyaları

        Yeni yılın gelişiyle birlikte bankalar ocak ayına özel emekli promosyon kampanyalarını duyurdu. Emekli zammının belli olmasının ardından, en yüksek promosyonu veren banka SSK ve Bağ-Kur'luların gündemindeki yerini aldı. Bazı bankalar, belli koşullar doğrultusunda emekli promosyon miktarını 31 bin TL'ye yükseltti. Peki, "En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?" İşte 2026 Ocak emekli promosyon veren bankalar listesi...

        Giriş: 12.01.2026 - 20:25 Güncelleme: 12.01.2026 - 20:25
        Emekli banka promosyon kampanyalarında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Emekli maaşını mevcut bankadan başka bir bankaya taşımak isteyen SSK ve Bağ-Kur'lular, güncel emekli promosyon kampanyalarını mercek altına aldı. Emekli maaşı, taahhüt süresi ve özel koşullar emekli banka promosyon miktarını etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Peki, "En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, emekli banka promosyonu ne kadar oldu?" İşte detaylar...

        EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU HANGİ BANKA VERİYOR?

        Bankalar ocak ayına özel emekli promosyon kampanyalarını duyurdu. Bazı bankalar belirli koşullar doğrultusunda 31 bin TL'ye varan promosyon veriyor.

        İşte güncel promosyon miktarları...

        GARANTİ BBVA

        15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sizi bekliyor.

        Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ocak 2026’dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

        DENİZBANK

        Emeklilere 27.000 TL’ ye Varan Nakit Promosyon!

        Siz de Emekliyseniz, maaşınızı DenizBank‘tan alın 27.000 TL’ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanın.Emekli Maaş Promosyon Kampanya Şartları

        Kampanya, 30.10.2025 ile 31.03.2026 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

        Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan MobilDeniz'den veya e-Devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, promosyon başvurusuna şubelerimiz ve 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek dahil olabilirsiniz.

        Ek ürün kampanyalarından faydalanmak isteyenler kampanya başvuru anında almak istediği ürünlere ilişkin başvurularda bulunması gerekmektedir.

        YAPI KREDİ

        19 Eylül 2025 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emeklililer 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

        ZİRAAT BANKASI

        SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

        Maaş Tutarı Ödenecek Promosyon Tutar

        0 TL-9.999,99 TL 5.000 TL

        10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL

        15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL

        20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

        Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan veya Bankamızdan almaya başlayacak müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

        HALKBANK

        Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

        VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON

        Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilere, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı sunulacaktır.

        Kampanyadan 1 Ekim 2025 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.

        İŞ BANKASI

        SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 24.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu

        Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası’ndan alan müşterilere özel 15.000 TL’ ye varan nakit promosyon fırsatı!

        1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Bankamızdan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir. Halihazırda emekli maaşını Bankamızdan alan SGK Emeklilerinden; 05.05.2025 tarihinden sonra promosyon taahhüdü verenler/ promosyon taahhüdünü yenileyenler Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir.

        QNB

        20.000 TL tutarındaki koşulsuz nakit promosyonun üzerine; fatura talimatı, ihtiyaç kredisi ve ek hesap kullanımı gibi avantajlar ekleyerek toplam ödülü 31.000 TL'ye ulaştırmaktadır.

        31.000 TL’ye Varan Emeklilik Ödülü

        8 Ekim 2025- 31 Ocak 2026 tarihleri arasında emekli maaşınızı QNB’ye taşıyın ve 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan alarak 31.000 TL’ye varan emeklilik ödülü fırsatından yararlanın!

        Emekli maaşınızı şubelerimizden, İnt/ Mobil bankacılıktan ve 0 850 222 0 900 nolu çağrı merkezinden bankamıza taşıyabilirsiniz.

        İlk maaşın müşterinin hesabına gelmesiyle beraber maaş tutarlarına göre koşulsuz 20.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı!

        Hesaptan verilecek 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatına istinaden promosyon tutarına ek olarak 3.000 TL nakit ödül!

        3.000 TL tutarında nakit ödül için otomatik fatura ödeme talimatlarının 3 yıllık taahhüt süresi bitimine kadar açık kalması gerekmektedir.

        İhtiyaç Kredisi başvurusu yapıp banka politikalarına göre yapılacak değerlendirme sonrası başvurusu olumlu sonuçlanıp minimum 100.000 TL ihtiyaç kredi kullanımında ek 2.500 TL nakit ödül!

        Ek hesap başvurusu yapıp banka politikalarına göre yapılacak değerlendirme sonrası başvurusu olumlu sonuçlanıp minimumtek seferde 10.000 TL ek hesap kullanımına ek 2.500 TL nakit ödül!

