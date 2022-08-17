Emekli promosyonu almanın şartları neler?

Emekli promosyonu ödemesi alma şartları bir kez daha günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Yurt genelindeki binlerce vatandaşımızın hakkında araştırma yaptığı konunun ayrıntılarını bir araya getirdik...

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ ALMANIN ŞARTLARI NELER?

Emekli promosyon ödemesini alacağınız bankaya 3 yıl maaşınızı o bankadan alacağınıza dair taahhütte bulunmanız gerekiyor. Kredili hesap ve fatura gibi şartlar bulunmazken '3 yıl maaşımı bu bankadan alacağım' taahhüd şartı bulunuyor.