BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiyee ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyor. 2023 yılında geçerli olacak emekli bayram ikramiye tutarları belli olmadı.