Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti dolayısıyla enflasyon farkına göre yapılan memur ve emekli zam beklentileri de değişti. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, TCMB'nin güncel enflasyon verisinden yola çıkarak, olası memur ve emekli maaş zammını hesapladı. Peki, 2025 Ocak memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte, detaylar...