Esflasyon açığının artmasıyla birlikte emekliler gözlerini Maliye Bakanığı'na çevirmişti ve beklenen müjde geldi. Maliye Bakanlığınca, enflasyon oranından kaynaklı ilave enflasyon farkıyla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,65 artış yapıldığı belirtilerek, "Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 893 liradan 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığı bin 978 liradan 2 bin 149 liraya yükseltildiğini açıkladı. Üstelik ilk ödeme 15 Temmuz'da yansıyacak. İşte detaylar....
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Maliye Bakanlığınca, enflasyon oranından kaynaklı ilave enflasyon farkıyla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,65 artış yapıldığı belirtilerek, "Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 893 liradan 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığı bin 978 liradan 2 bin 149 liraya yükselmiştir." ifadesi kullanıldı.
Bakanlıktan, bu yılın temmuz döneminde kamu görevlileri ve emeklilere yönelik zamlara ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, bu yıl kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışların, "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme" ile belirlendiği hatırlatıldı. Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileriyle memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde, geçen yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranından kaynaklı verilen enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 5,69 artış yapıldığı belirtildi.
Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının da geçen yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 5,69 artırıldığına işaret edilen açıklamada, temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3,5 artış öngörüldüğü bildirildi.
Bu yılın ilk altı aylık döneminde enflasyonun yüzde 9,17 olarak gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı ilave enflasyon farkıyla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,65 oranında artış yapılmıştır. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 9,17 oranında artış sağlanmıştır. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 893 liradan 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığı bin 978 liradan 2 bin 149 liraya yükselmiştir."
Açıklamada, maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemelerin dahil edilmediği, aile ve çocuk yardımı ödeneğinin ise eklendiği belirtildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuğun (0-6 yaş grubu ve diğer) da esas alındığı vurgulandı.
Ocak ve Temmuz dönemleri itibarıyla bazı kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net maaşları şöyle:
|
UNVANLAR
|
Derece
|
NET GÖREV AYLIĞI
|
2018 Ocak
|
2018 Temmuz
|
MÜSTEŞAR
|
1/4
|
11.064
|
11.978
|
GENEL MÜDÜR
|
1/4
|
9.709
|
10.507
|
ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu)
|
1/4
|
5.098
|
5.519
|
MEMUR (Üniversite Mezunu)
|
9/1
|
3.136
|
3.387
|
ÖĞRETMEN
|
1/4
|
3.927
|
4.247
|
KAYMAKAM 1. Sınıf
|
1/4
|
8.901
|
9.651
|
BAŞKOMİSER
|
3/1
|
5.095
|
5.516
|
POLİS MEMURU
|
8/1
|
4.457
|
4.823
|
UZMAN DOKTOR
|
1/4
|
6.064
|
6.568
|
HEMŞİRE (Üniversite Mezunu)
|
5/1
|
3.814
|
4.124
|
MÜHENDİS
|
1/4
|
5.204
|
5.634
|
TEKNİSYEN (Lise Mezunu)
|
11/1
|
3.265
|
3.527
|
PROFESÖR
|
1/4
|
8.384
|
9.089
|
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
|
7/1
|
4.939
|
5.347
|
VAİZ
|
1/4
|
4.082
|
4.415
|
AVUKAT
|
1/4
|
4.967
|
5.377
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.