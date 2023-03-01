Emekli ve memur maaşları ödeme tarihleri takvimi, Mart ayının gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Şubat ayı emekli ve memur maaşlarının erken ödeneceğini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklamıştı. İşçi emekli maaşları 14-16 Şubat, Bağ-Kur emekli maaşları ise 16-17 Şubat tarihleri arasında ödendi. İşte, 2023 SSK, Bağ-Kur ve 4C emekli ve memur maaşları ödeme tarihleri hakkında merak edilenler...