Emekli zammı hesaplama işlemi! 2026 SSK Bağkur Ocak zammına göre en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam var?
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli zammı son dakika haberlerine çevrildi. Aralık ayı enflasyonu ile ortaya çıkan 6 aylık enflasyon farkı, tüm maaş tablosunu değiştirecek. Bu kapsamda SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusu yanıt aramaya başladı. Emekli ve memur maaşları Ocak-Haziran dönemine ait enflasyon rakamları baz alınarak hesaplanacak. Peki, 2026 Ocak zammına SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam yapılacak?
Emekli zammı son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. SSK, BAğ-Kur emekli maaş zammının belirlenmesinde önemli olan etken "enflasyon" için, Aralık ayı oranlarının da açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. En son beş veri açıklandı. Bu noktada Aralık ayının son haftasına girilmesiyle, zam oranı ne olacak sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, emekli maaşı ne zaman açıklanacak? SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte, Ocak 2026 emekli zammı için bilgiler…
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI 5 OCAK'TA BELLİ OLACAK
Asgari ücretin ardından gözler memur ve emeklilere yeni yılda yapılacak zam oranına çevrildi. 5 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla birlikte yılın ilk altı ayına ilişkin zam da netleşecek.
Memur ve emeklisinin alacağı maaş zammı, toplu sözleşme ve enflasyona göre belirleniyor. SSK ve Bağ-kur emeklisi ise 6 aylık enflasyon oranında artış alıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 0,87 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 olarak gerçekleşti.
Yılın ikinci yarısındaki 5 aya ilişkin tüketici fiyat endeksine ait veriler belli oldu. Böylece memur ve emeklisinin 5 aylık zam farkı da netleşti. 5 aylık verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,20 artış alacak. Memur ve emeklilerinin ise yüzde 17,55 zamları netleşti. Bu sayılara aralık ayında gerçekleşecek veriler de eklenecek. Böylecek yeni yılın ilk 6 ayında zam oranları netleşecek.
YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!
2026 Ocak ayında emekliler ve memurlar öncesinde asgari ücret zammı da belli oldu. Yüzde 27 oranında artış alan yeni ücret 28 bin 75 lira oldu. Sırada 6 aylık enflasyon verisi ile ortaya çıkacak emekli ve memur zammı var.
Kalan 6. ve son veri ise 5 Ocak Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak ve yüzdeler netleşecek.
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
2025 yılı enflasyonu yüzde 31 oranında çıkarsa en düşük emekli aylığının da 6 aylık enflasyon oranında artırılarak ocak ayında 18.954 TL’ye çıkartılması bekleniyor. Enflasyon yüzde 33 olursa en düşük emekli aylığı da 19.244 TL’ye çıkacak.
2026 OCAK’TA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Ocak ayında en düşük emekli aylığının 6 aylık enflasyon oranında artırılması bekleniyor.
Buna göre 16.881 TL'lik en düşük emekli taban maaşı;
Enflasyon yüzde 31 olursa 18.954 TL'ye
Enflasyon yüzde 32 olursa 19.100 TL'ye
Enflasyon yüzde 33 olursa 19.244 TL'ye çıkacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM OLACAK MI?
Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre: en düşük emekli maaşlarına ek bir zam yapılmayacak. Bunun yerine, en düşük emekli maaşı enflasyon oranında artacak.