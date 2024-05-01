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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | 2024 Temmuz en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı hesaplama - Merak Edilenler Haberleri

        Emekli zammında 4 aylık oran netleşti! 2024 Temmuz'da emekli maaş zammı ne kadar olacak?

        Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 15 milyondan fazla SSK, Bağ-Kur'luyu ilgilendiren emekli zammı 2024 Temmuz ayında zamlanacak. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek olan aylıklarda dört aylık veri belli oldu. İşte 2024 Temmuz emekli zammı ile en düşük emekli maaşında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 23:55 Güncelleme: 04.05.2024 - 23:55
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        Emekli maaş zammında son durum araştırılıyor. Temmuzda 6 aylık enflasyon farkına göre yapılacak olan zam ile beraber SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları yükselecek. Dört aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından yeni emekli maaşları da şekillenmeye başladı Peki, 2024 Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, emekli maaş zammı ile ilgili güncel bilgiler...

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        EMEKLİYE ARA ZAM VAR MI?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, enflasyon ve sözleşme kaynaklı farkların temmuzda emekli maaşlarına yansıyacağını ancak bunun dışında bir zam yapılmayacağını ifade etti.

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        EMEKLİ ZAMMINDA 4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerinin zam oranını belirlemede etkili 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

        Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16 ve nisan ayı için 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

        Böylece nisan ayı itibarıyla 4 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 18,70 olarak belirlendi.

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        EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ŞEKİLLENİYOR

        Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın 4 Nisan tarihli haberine göre; Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 15 oranında toplu sözleşme zammı yapıldı. Ocak-haziran döneminde ise, enflasyonun yüzde 15’i aşan kısmı kadar fark temmuz ayında maaşlara yansıtılacak.

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        TEMMUZDA EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda 2024 yılı enflasyonu orta noktası yüzde 36 olmak üzere yüzde 30 - 42 aralığında tahmin edildi. Para Politikası Kurulu’nun 5 puanlık faiz artışı kararı aldığı son toplantıya ilişkin açıklama enflasyon tahmininde yukarı yönlü revizyona gidileceği şeklinde değerlendirildi. Merkez Bankası’nın ikinci enflasyon raporu 9 Mayıs’ta açıklanacak.

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        Mevcut projeksiyonlara göre haziran ayında yıllık enflasyonun yüzde 75 olması halinde, ocak - haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 27,21 olacak.

        Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 27,21 oranındaki enflasyon farkı oranında artış yapılacak.

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        Memur maaşları ve emekli memur aylıklarında artış yapılırken farklı bir hesaplama yöntemi izleniyor. Buna göre, öncelikle ocak ayındaki yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı dikkate alınarak 6 aylık enflasyon farkı hesaplanacak. Memurlar ve emekli memurlar için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 10.62 olacak.

        Bunun üzerine geçen yıl imzalanan toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 10 oranında artış yapılacak. Böylece, memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 21.68 oranında artacak.

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        Yeni bir kanun çıkartılmadığı takdirde enflasyon oranı kaç olursa olsun temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıklarındaki artış SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarındaki artıştan düşük kalacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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