En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye yüzde kaç zam yapılacak?
Temmuz 2026'da yapılacak emekli maaş zammı için beklenti giderek yükselirken, gözler enflasyon verilerine çevrildi. Yılın ilk üç ayına ilişkin açıklanan oranlar, zam hesaplamalarında ilk ipuçlarını verirken, kesin tablo için ikinci çeyrek verileri bekleniyor. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte milyonlarca emeklinin alacağı zam oranı da kesinlik kazanacak. Bu süreçte en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı ise en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. İşte emekli zammında son durum...
MART AYI ENFLASYONU NETLEŞTİ
Emeklilerin zam oranının belirlenmesinde enflasyon rakamları belirleyici oluyor. TÜİK Mart ayı enflasyonunu 1,94 olarak açıkladı.
NİSAN ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Nisan ayı enflasyon beklentisi 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü açıklanacak. Merkez Bankası tarafından paylaşılan Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, enflasyon verileri ve memur ile emekli maaş artışlarına dair kritik veriler sundu. Ekonomistlerin belirlediği enflasyon tahminleri şu şekilde sıralandı:
Nisan ayı enflasyon tahmini: Yüzde 2,11
Mayıs ayı enflasyon tahmini: Yüzde 1,5
3 AYLIK ZAM ORANI KESİNLİK KAZANDI
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için açıklanan Mart ayı enflasyonu sonrasında kesinleşen zam oranı % 10,04 olarak açıklandı.
TEMMUZ 2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAM SENARYOLARI
6 aylık enflasyon farkı ile Ocak ayında en düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltilmişti. İşte emekli maaşında zam senaryoları:
%10 zam senaryosunda: yaklaşık 22.000 TL
%15 zam senaryosunda: yaklaşık 23.000 TL ve üzeri
EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 yılının ikinci yarısından itibaren geçerli olacak emekli maaşı zammı 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından 6 aylık enflasyon farkına göre belli olacak.