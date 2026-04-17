        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2026 TEMMUZ: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 3 aylık enflasyon farkı ile emekli zammı hesaplama

        En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye yüzde kaç zam yapılacak?

        Temmuz 2026'da yapılacak emekli maaş zammı için beklenti giderek yükselirken, gözler enflasyon verilerine çevrildi. Yılın ilk üç ayına ilişkin açıklanan oranlar, zam hesaplamalarında ilk ipuçlarını verirken, kesin tablo için ikinci çeyrek verileri bekleniyor. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte milyonlarca emeklinin alacağı zam oranı da kesinlik kazanacak. Bu süreçte en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı ise en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. İşte emekli zammında son durum...

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 13:37 Güncelleme:
        1

        Emeklilerin Temmuz 2026’da alacağı maaş artışı için geri sayım sürerken, zam oranının belirlenmesinde kritik rol oynayan enflasyon verileri adım adım açıklanıyor. İlk üç aylık veriler doğrultusunda ortaya çıkan tablo, şimdiden zam beklentilerini şekillendirmeye başladı. Ancak nihai artış oranı için ikinci üç aylık dönemin verileri belirleyici olacak. Özellikle Nisan ayı enflasyon beklentisi ve açıklanacağı tarih, emekli maaşlarına yapılacak artışın yönünü tayin edecek önemli bir eşik olarak öne çıkıyor. İşte emekli zammında son gelişmeler...

        2

        MART AYI ENFLASYONU NETLEŞTİ

        Emeklilerin zam oranının belirlenmesinde enflasyon rakamları belirleyici oluyor. TÜİK Mart ayı enflasyonunu 1,94 olarak açıkladı.

        3

        NİSAN ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Nisan ayı enflasyon beklentisi 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü açıklanacak. Merkez Bankası tarafından paylaşılan Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, enflasyon verileri ve memur ile emekli maaş artışlarına dair kritik veriler sundu. Ekonomistlerin belirlediği enflasyon tahminleri şu şekilde sıralandı:

        Nisan ayı enflasyon tahmini: Yüzde 2,11

        Mayıs ayı enflasyon tahmini: Yüzde 1,5

        4

        3 AYLIK ZAM ORANI KESİNLİK KAZANDI

        SSK ve Bağ-Kur emeklileri için açıklanan Mart ayı enflasyonu sonrasında kesinleşen zam oranı % 10,04 olarak açıklandı.

        5

        TEMMUZ 2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAM SENARYOLARI

        6 aylık enflasyon farkı ile Ocak ayında en düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltilmişti. İşte emekli maaşında zam senaryoları:

        %10 zam senaryosunda: yaklaşık 22.000 TL

        %15 zam senaryosunda: yaklaşık 23.000 TL ve üzeri

        6

        EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 yılının ikinci yarısından itibaren geçerli olacak emekli maaşı zammı 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından 6 aylık enflasyon farkına göre belli olacak.

        Tuncay Sonel hakkında açığa alındı
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Boşandılar
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Zengin cesareti
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yargıtay'dan flaş ücret zammı kararı
        Sessizliğini bozdu
        Çatışmaları ortak
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
