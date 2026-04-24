Emekli maaşı hesaplama 2026 Temmuz: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz maaş zammına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Ocak, Şubat ve Mart enflasyon verileri sonrası emekli maaşında 3 aylık enflasyon farkı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk 3 aylık zam oranı yüzde 10,04 seviyesine ulaştı. Memur ve memur emeklileri için zam oranı toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dahil edilerek hesaplama yapılıyor. Hatırlanacağı üzere Ocak ayında yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye yükseltilmişti. Peki, 'En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?' İşte 2026 Temmuz emekli maaş zammı hesaplama tablosu...
Emekli zammında yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyununun gündemini meşgul etmeye başladı. Emekli maaşı, 6 aylık enflasyon farkı dikkate alınarak Ocak ve Temmuz dönemlerinde yılda iki kez yeniden belirlenmektedir. Temmuz ayı yaklaştıkça SSK ve Bağ-Kur'lular, enflasyon farkı ile emekli maaşı hesaplaması yapmaya başladı. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ile emekliye yüzde kaç zam yapılacak?" İşte 2026 emekli maaşında zam senaryoları...
EMEKLİ ZAMMINDA 3 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ!
3 aylık enflasyon farkı ve emekliler için kesinleşen zam oranı belli oldu. Buna göre Ocak ayı enflasyonu 4,84, Şubat ayı enflasyonu 2,96 ve Mart ayı enflasyonu ise 1,94 olarak açıklandı.
Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen zam oranı şimdiden yüzde 10,04 oldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK 2026 TEMMUZ?
6 aylık enflasyon farkı ile Ocak ayında en düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltilmişti. İşte emekli maaşında zam senaryoları
%10 zam senaryosunda: yaklaşık 22.000 TL
%15 zam senaryosunda: yaklaşık 23.000 TL ve üzeri
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2026 Temmuz emekli maaşı, 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran enflasyonu ile belli olacak.
SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI
4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.