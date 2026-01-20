Habertürk
        Emekli zammı son durum: 2026 Ocak zammına göre emekli maaş farkı ne zaman yatacak, hangi tarihte?

        Emekli zammı son durum: 2026 Ocak zammına göre emekli maaş farkı ne zaman yatacak, hangi tarihte?

        Emekli zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Aralık ayı verisiyle birlikte 2026 yılı enflasyonunun belirlenmesinden sonra memur ve emekli maaşları da belli oldu. Türkiye'de emekli ve memur maaş artışları, kanun gereği her altı ayda bir geriye dönük oluşan enflasyon verilerine göre belirleniyor. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükselten düzenlemeyi içeren 5. Madde Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Peki 2026 Ocak zammına göre emekli maaş farkı ne zaman yatacak, hangi tarihte?

        Giriş: 20.01.2026 - 11:59 Güncelleme: 20.01.2026 - 11:59
        1

        Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli maaş zammı ile ilgil güncel haberlere çevrildi. En son En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Peki emekli zammı ne zaman yatacak, maaş farkları hangi tarihte ödenecek?

        2

        EMEKLİ ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

        SSK, Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri tahsis numaralarına göre her ayın 17’sinde başlayıp, 27’sine kadar devam ediyor. En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik yasa bu tarihlere yetiştirilirse emekliler maaşlarını bu ay alabilecek, yetişmezse de fark olarak ödenecek.

        3

        EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

        Emekli zammı için 6 aylık enflasyon göz önüne alındığında SSK Bağkur emeklisinin yüzde 12,19 zam alacağı hesaplandı.

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

        En düşük emekli maaşı henüz Meclis'ten geçmedi. Teklif yasalaştıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

        4

        TAHSİS NUMARASINA GÖRE 4A SSK EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

        5

        4B BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TAKVİMİ

        Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.

        3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.

        Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.

