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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Emeklilerin yeni gündemi: 5 bin TL cumhuriyet Bayramı ikramiyesi - Merak Edilenler Haberleri

        Emeklilerin yeni gündemi: 3. ikramiye! Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi?

        Emekliler Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü öncesi 3. ikramiye ihtimali üzerinde duruyor. Henüz netleşmemekle beraber Cumhuriyet Bayramı'da emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi üzerinde çalışma yapıldığı iddiası Ankara Kulisleri'nde konuşuluyor. Peki, emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? İşte son detaylar...

        Mehmet Kerem Hançer
        mhancer@haberturk.com
        Giriş: 08.09.2023 - 10:34 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:34
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        Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyetin 100. yılına özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 5 bin lira emeklilere ikramiye verileceği iddiası milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Peki, emeklilere Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere 5 bin lira ikramiye verilecek mi? İşte emrak edilen detaylar...

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        CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

        Bilindiği üzere emeklilere Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda olmak üzere yılda iki defa 2 bin lira emekli bayram ikramiyesi ödeniyor. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Cumhuriyet'in 100. yılına özel, tek seferlik emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ikramiye verilmesiyle ilgili çalışma yürütülüyor.

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        Habertürk Ankara Bürosu'na mevcut iddiaları değerlendiren yetkililer, emekli ikramiyesinin şu anda gündemde olmadığını belirtti. Öte yandan, ikramiyeyle ilgili çalışma yapıldığı bilgisine ise resmi makamlardan doğrulama gelmedi.

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        Ancak önümüzdeki günlerde konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. Yetkililer tarafından açıklama yapıldığında veya karar alındığında haberimizde paylaşacağız.

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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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