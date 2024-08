Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru

EMEKLİ AYLIĞINDA 2025 YILINDAKİ DÜŞÜŞ DAHA SONRA TELAFİ EDİLEBİLİR Mİ?

Emekliliğe hak kazandığım halde bir kamu kuruluşunda işçi olarak çalışmaktayım. E-Devlet üzerinde emekli aylık bağlama bilgilerime baktığımda 35.000 TL görünmektedir. 2025 yılında değil de 2026 veya 2027 yıllarında emekli olursam aylık bağlamada yine yüzde 30 - 35 kaybım olur mu? Emekli olmayıp bekleyenler için, emekli aylığındaki bu düşüş ileride telafi edilebilir mi?

Merak ettiğim diğer konu da 2025 yılında e-Devlet üzerinde aylık bağlama bilgilerini kontrol ettiğimde şu an 35.000 TL olan aylık yerine 24.500 TL mi göreceğim? (Cihat K.)

Sorunuza gelince, 2025 yılında değil de 2026 veya 2027 yılında emekli olduğunuzda da kayıp söz konusu olacak. 2025 yılı ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 10 zam geleceğini varsayalım. Şu an e-Devlet’te 35.000 TL görünen aylığınız 2024 yılında emekli olduğunuz takdirde ocak ayında yüzde 10 zamla birlikte 38.500 TL olacak.

Bu hesaplamayı anlaşılır olması için kaba hatlarıyla yapıyorum. Tabi ki çalışmaya devam ettikçe yıl sonuna kadar emekli aylığınız her ay bir miktar artacağı için bu tutarlar da değişecektir. Oransal fark ise değişmeyecektir.

Enflasyon Merkez Bankası’nın tahmin ettiği gibi yüzde 38 olursa bu kez şu an 35.000 TL olan aylığınız önce 26.170 TL’ye düşecek, sonra ocak ayı zammıyla siz e-Devlet’te 28.787 TL olarak göreceksiniz.

Herkes kendi hesabını kendisi yapmalı. 2024’te emekli olmak herkes için mutlak avantaj anlamına gelmeyebilir. Örneğin emekli aylığınız düşükse ve şu an çalıştığınız işyerinde yüksek ücretle çalışıyorsanız, emekli olduğunuzda bu ücretle çalışma imkanınız yoksa emekli olmak sizin açınızdan avantajlı olmayabilir.

Bir başka karşılaştırma da şöyle yapılabilir. Emekli aylığınız her yıl, çalışırken Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilen prime esas kazancınızın yaklaşık yüzde 2’si oranında artar. Aylıktaki düşüş ile çalışmaya devam ettiğinizde elde edeceğiniz artışı karşılaştırarak hesaplama yapabilirsiniz. Örneğimizde olduğu gibi emekli aylığınızda ocak ayında (Merkez Bankası enflasyon tahminine göre) 9.700 TL fark doğacak diyelim. Şu an çalıştığınız işyerinden aldığınız brüt ücret 100.000 TL ise her yıl emekli aylığınız 2.000 TL artarak beş yılda kaybınızı telafi edebilirsiniz. Emekli olduktan sonra 100.000 TL ve üzerinde ücretle çalışabilecekseniz bu yıl emekli olmak avantajlı. Ancak, emekli olduktan sonra işsiz kalacaksanız veya 40.000 – 50.000 TL gibi ücretle çalışacaksanız emekli olmayıp mevcut işinizde çalışmaya devam etmek daha avantajlı olabilir.