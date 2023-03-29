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Emekli bayram ikramiyesi 2023: Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan ayına girilmesiyle birlikte emekli bayram ikramiyelerine ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekli bayram ikramiyelerine yüzde 82 oranında zam yapıldığını açıklamıştı. İşte, 2023 emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi hakkında güncel bilgiler...

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  • EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ müjdesi! 2023 Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak ve kimlere ödenecek? Emekli ikramiyesi hesaplama

    Ramazan ve Kurban Bayramlarında olmak üzere yılda iki kez verilen emekli bayram ikramiyeleri gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz yıl iki bayramda da emekliye 1100 TL ikramiye verilmişti. Bu yıl verilecek ikramiye tutarı ise açıklandı. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte konuyla ilgili merak edilenler...
  • EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ müjdesi! 2023 Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak ve kimlere ödenecek? Emekli ikramiyesi hesaplama

    ZAMLI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU!

    Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiye ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyordu. 2023 yılında geçerli olan emekli bayram ikramiye tutarı ise açıklandı.
  • EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ müjdesi! 2023 Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak ve kimlere ödenecek? Emekli ikramiyesi hesaplama

    MUSTAFA ELİTAŞ ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİNİ AÇIKLADI

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

    Elitaş, "16 maddelik yasa teklifine 2 madde daha ilave ediyoruz. Basın toplantısından sonra Cumhurbaşkanımızla konuştuk. 1100 TL ikramiyeye 900 TL ilave ile 2 bin TL olacak. Bu düzenlemeyi de yasa teklifine ekliyoruz." ifadelerini kullandı.
  • EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ müjdesi! 2023 Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak ve kimlere ödenecek? Emekli ikramiyesi hesaplama

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

    Konuya ilişkin henüz resmi bir tarih açıklama yapılmadı. Zamlı emekli bayram ikramiyelerinin Ramazan Bayramı öncesi hesaplara yatması bekleniyor. 
  • EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ müjdesi! 2023 Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak ve kimlere ödenecek? Emekli ikramiyesi hesaplama

    EYT'LİLERİ DE KAPSAYACAK

    Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirmiş ve sözlerine şunları eklemişti: "Önerilerimizi Cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit ediyorum. Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak."
  • EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ müjdesi! 2023 Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak ve kimlere ödenecek? Emekli ikramiyesi hesaplama

    KİMLERE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENİR?

    Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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