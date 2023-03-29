Ramazan ve Kurban Bayramlarında olmak üzere yılda iki kez verilen emekli bayram ikramiyeleri gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz yıl iki bayramda da emekliye 1100 TL ikramiye verilmişti. Bu yıl verilecek ikramiye tutarı ise açıklandı. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte konuyla ilgili merak edilenler...