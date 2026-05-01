Emekliye ÖTV’siz araç 2026 şartları: ÖTV’siz araç Meclis’ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek?
Emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesi 2026 yılında milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle araç sahibi olmak isteyen emekliler "ÖTV'siz araç çıkacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelen kanun teklifi henüz yasalaşmış değil. Mevcut bilgilere göre düzenleme şu an teklif aşamasında bulunuyor ve komisyon sürecini bekliyor. Düzenlemenin geçmesi durumunda bir defaya mahsus olacağı ve alınan aracın belirli süre satılamayacağı belirtiliyor. Hatırlanacağı gibi engelli vatandaşların ÖTV muafiyetli araç alımlarında uygulanacak değer sınırı Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda geçtiğimiz günlerde güncellenmişti. Peki, ÖTV'siz araç Meclis'ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek? ÖTV'siz alınacak marka ve modeller neler? İşte 2026 emekliye ÖTV'siz araç marka ve modelleri...
Emekliye ÖTV’siz araç şartları, marka ve modelleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Ancak düzenleme henüz yasalaşmadığı için kesin şartlar netleşmiş değil. Uzmanlar, düzenlemenin kabul edilmesi halinde otomotiv piyasasında hareketlilik yaşanabileceğini belirtiyor. 2026 yılı içinde Meclis sürecinin tamamlanmasıyla birlikte emekliye ÖTV’siz araç alım şartları, marka ve modelleri netleşmesi bekleniyor. Peki, ÖTV’siz araç Meclis’ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar...
ÖTV MUAFİYETİ RESMİ GAZETE'DE
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Özel Tüketim Vergisi II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, engelli vatandaşların araç alımlarındaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti uygulamasında düzenleme yapıldı.
ÖTV'SİZ ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ NE KADAR OLDU?
Düzenlemeye göre, engel derecesi yüzde 90'ın altında olan ancak ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ancak engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacak durumda bulunan vatandaşlar araç alımlarında ÖTV'den muaf tutulacak.
Düzenleme kapsamında, vergiler dahil satış bedeli 2 milyon 873 bin 900 TL'nin altında kalan binek otomobil, panelvan, pick-up ve arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon gibi araçlar muafiyet listesinde yer alıyor. Ayrıca bu araçların 2 bin 800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip olması gerekiyor.
Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer maddesine göre ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan hak sahipleri, motor silindir hacmi kısıtlaması olmaksızın tüm motosiklet modellerini de ÖTV ödemeden satın alabilecek. Bu tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.
EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ ÇIKACAK MI, NE ZAMAN?
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan ÖTV muafiyeti teklifi henüz yasalaşmış değil. Kanun teklifi şu an için sadece teklif aşamasında bulunuyor; Genel Kurul’dan geçmediği ve Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için yürürlüğe girmiş bir uygulama bulunmuyor. Teklife göre bu düzenleme tüm emeklileri kapsamıyor. Yani SSK (4/1-a) emeklileri (işçi emeklileri) ve memur emeklileri (Emekli Sandığı) genel olarak kapsam dışı kalıyor. Eğer kabul edilirse, uygulama büyük olasılıkla sınırlı kalacak ve sadece belirtilen Bağ-Kur emeklilerine fayda sağlayacak.
EMEKLİ ÖTV'SİZ ARAÇ TEKLİFİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?
Kanun teklifi metnine göre düzenleme yalnızca belirli grupları kapsıyor:
- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf veya sanatkâr statüsünde olanlar,
- 5510 sayılı Kanun’un 4/1‑b maddesi (Bağ-Kur) kapsamında yaşlılık aylığı alan emekliler.
Buna göre SSK (4/1‑a) emeklileri yani işçi emeklileri ve memur emeklileri (Emekli Sandığı) kapsam dışında kalıyor. Bazı haberlerde çiftçi veya tarım Bağ-Kur emeklileri (ÇKS’ye en az 10 yıl kayıtlı ve yoksulluk sınırının altında maaş alanlar) da ayrıca belirtilse de, teklif esas olarak esnaf ve sanatkâr Bağ-Kur emeklilerine odaklanıyor.
ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR 2026 MARKA VE MODELLERİ
En az yüzde 40 yerli olması şartı nedeniyle Togg T10X ve T10F, Fiat Egea Sedan ve Egea Cross, Renault Clio, Megane Sedan ve Duster, Toyota Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR, Hyundai i20 ve Bayon alınabiliyor.
Fıat marka araç kapsamında bugün bayilere gidildiğinde ÖTV muafiyeti kapsamında yer alan araçlar Fiat Egea Sedan, Fiat Egea Cross, Fiat Ulysse modelleri kapsama giriyor.
Renault'da Duster, Megane ve Clio model araçlar ÖTV muafiyeti kapsamında alınabiliyor.
Toyota'da ÖTV muafiyeti kapsamında alınabilen modeller ise şu şekilde;
Corolla Benzinli
1.5 Vision Plus Multidrive S
1.5 Dream Multidrive S
1.5 Dream X-Pack Multidrive S
1.5 Flame X-Pack Multidrive S
1.5 Passion X-Pack Multidrive S
Corolla Hybrid
1.8 Hybrid Dream e-CVT
1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
Toyota C-HR Hybrid
1.8 Hybrid Flame e-CVT
1.8 Hybrid Passion e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL (Cam Tavansız) e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL e-CVT
Hyundai markası ise İ20 ve Bayon modellerini ÖTV muafiyeti kapsamında vatandaşlara sunuyor. Hyundai'nin ÖTV istisnası kapsamında sunduğu en ucuz araç 927.000 TL, En yüksek fiyat ise 1.275 bin TL olarak belirlendi.
ÖTV MUAFİYETİ KAPSAMINDA OLAN ARAÇLAR HANGİLERİ?
Motor silindir hacmine bakılmaksızın hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 2.873.972 TL altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, station wagon gibi taşıtlar ÖTV muafiyeti kapsamındadır.
Motor hacimlerine bakıldığında ise sınırlamalar şunlardır:
Motor silindir hacmi 2800 cm³’ü geçmeyen, eşya taşımaya mahsus van, panelvan, pick-up gibi açık veya kapalı kasalı kamyonetler,
1.6 motor hacmi ve altında olan binek otomobiller,
Motor silindir hacmi önemli olmaksızın tüm motosikletler.