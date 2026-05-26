EMEKLİLERE ÖTV’SİZ ARAÇ ÇIKACAK MI?

TBMM’ye sunulan kanun teklifine göre belirli şartları taşıyan emeklilere bir defaya mahsus ÖTV muafiyetli araç alma hakkı verilmesi gündemde bulunuyor. Ancak teklif henüz yasalaşmadı ve resmi olarak yürürlüğe girmedi. Düzenlemenin önce ilgili komisyonda görüşülmesi, ardından TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi gerekiyor.

Kulislerde konuşulan detaylara göre düzenlemenin ilk etapta tüm emeklileri değil, belirli kriterleri karşılayan grupları kapsayabileceği değerlendiriliyor. Özellikle Bağ-Kur emeklilerine yönelik bir çalışma yapıldığı iddiaları dikkat çekiyor.