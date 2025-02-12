Emel Müftüoğlu'ndan, Sezen Aksu'ya: Gerçek bir icatçı

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Emel Müftüoğlu, bir AVM'de görüntülendi.

Sezen Aksu’nun yeni albüm hazırlığında olduğunu belirten Emel Müftüoğlu; "Çok güzel şarkılar var ama bana kalırsa tek tek yayınlanmalı. Toplu çıkınca bazı şarkılar heba olabiliyor" dedi.

"GERÇEK BİR İCATÇI RUHU VAR"

Sezen Aksu'nun, İstanbul’da olduğunu ve müzik çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Emel Müftüoğlu; "Tonmaisterlik ve aranjörlük yapıyor, yapmadığı yok. Mücevher ve ayakkabı tasarımlarına da merak sardı. Gerçek bir icatçı ruhu var, hobi olarak birçok şey üretiyor" şeklinde konuştu.