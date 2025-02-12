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        Haberler Objektife Takılanlar Emel Müftüoğlu'ndan, Sezen Aksu'ya: Gerçek bir icatçı - Magazin haberleri

        Emel Müftüoğlu'ndan, Sezen Aksu'ya: Gerçek bir icatçı

        Bir AVM'de görüntülenen Emel Müftüoğlu, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Şarkıcı, Sezen Aksu hakkında da açıklamalarda bulunarak, Aksu'nun sahnelere dönme ihtimali sorulduğunda, "Zannetmiyorum" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 08:38 Güncelleme: 12.02.2025 - 08:38
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        "Sanmıyorum"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Emel Müftüoğlu, bir AVM'de görüntülendi.

        Sezen Aksu’nun yeni albüm hazırlığında olduğunu belirten Emel Müftüoğlu; "Çok güzel şarkılar var ama bana kalırsa tek tek yayınlanmalı. Toplu çıkınca bazı şarkılar heba olabiliyor" dedi.

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        "GERÇEK BİR İCATÇI RUHU VAR"

        Sezen Aksu'nun, İstanbul’da olduğunu ve müzik çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Emel Müftüoğlu; "Tonmaisterlik ve aranjörlük yapıyor, yapmadığı yok. Mücevher ve ayakkabı tasarımlarına da merak sardı. Gerçek bir icatçı ruhu var, hobi olarak birçok şey üretiyor" şeklinde konuştu.

        Sezen Aksu’nun sahnelere dönme ihtimali sorulduğunda ise "Zannetmiyorum. Biraz zaman geçip özlerse belki" yanıtını verdi. Öte yandan, Müftüoğlu, Ferdi Tayfur'un bir şarkısını da seslendirdiğini açıkladı.

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        #emel müftüoğlu
        #sezen aksu
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