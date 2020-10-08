En son "Çocuklar Duymasın" adlı dizide gördüğümüz Emel Müftüoğlu bu sabah konuk olduğu programda dikkatleri üzerine çekti. Pop müziğinin tanınan simalarından Emel Müftüoğlu'nun kızı bugünün en çok aranan ismi oldu. Peki, Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu kimdir? Çağrı Müftüoğlu kaç yaşında ve nereli?

ÇAĞRI MÜFTÜOĞLU KİMDİR?

Çağrı Müftüoğlu, 1 Ocak 1983'te İzmir Karşıyaka Bostanlı'da doğdu. Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitim aldı. 2009'un Kasım ayında kendi adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. İlk klibini aynı zamanda çıkış şarkısı olan Kapıyı Kapat'a, ikinci klibini de Film Metni adlı şarkısına, üçüncü klibini de Gücüm Yok adlı şarkısına çekti.İlk iki klibin yönetmenliğini de Teoman Topçu üstlendi. Albümü sekiz şarkıdan oluşuyor. Dört tanesinin sözü ve müziği Çağrı'ya aitken iki tanesinin sözü ve müziği de Sinan Akçıl'a ait. Albümde Sinan ve Çağrı'nın ortak yazdıkları Film Metni şarkısı bulunuyor. Albümdeki bütün şarkıların aranjmanları Sinan Akçıl'a ait. Albümün prodüktörlüğünü İzel üstlendi.



Annesi Emel Müftüoğlu'nun 1995'te çıkan Hovarda müzik videosunda rol aldı. Daha sonra da 2000 yılında Kal Benimle adlı şarkıda annesiyle düet yaptı.