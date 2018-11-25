Türk sanat müziğinin en önemli isimlerinden Emel Sayın ve müziğin güçlü sesi Ferhat Göçer, peş peşe çıktıkları sahnede muhteşem bir geceye imza attı.

Sahneye ilk çıkan isim olan Yeşilçam'ın Mavi Boncuk lakaplı yıldızı Emel Sayın, şarkıları ile kendisini dinlemeye gelen müzikseverleri geçmişten bugüne müzikal bir yolculuğa çıkardı. Dillere dolanan şarkılarını hayranları için seslendiren başarılı sanatçı, performansı ile göz doldurdu. 73. yaş gününü kendisi için restoran tarafından özel olarak hazırlanan sürpriz doğum günü pastasının mumlarını üfleyerek sahnede kutlayan Sayın, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de göz kamaştırdı. Yaklaşık bir buçuk saatlik performansı süresince enerjisiyle de tam not almayı başaran Emel Sayın, programını kendisi ile özdeşleşen ''Mavi Boncuk'' ile noktaladı.

Sahne arasında kuliste bir araya gelen Emel Sayın ve Ferhat Göçer, eğlenceli paylaşımlarıyla sosyal medyayı da salladı. Emel Sayın'ın doğum gününü ''Buradan Yeşilcam'a sesleniyorum. Ben bir Tarık Akan değilim. Ben bir Kartal Tibet değilim. Ben bir Ediz Hun hiç değilim... Ama ben düet yapabiliyorum. Hem de Emel Sayın'la...'' sözleri ile kutlayan Ferhat Göçer, Yeşilcam'ın Mavi Boncuk lakaplı yıldızından öpücüğü kaptı. ''Ah benim Kemal Sunal'ım.'' diyerek sanatçı Ferhat Göçer'in yanağına öpücüğü konduran Emel Sayın başarılı sanatçıyı sahneye gecenin en değerli hediyesi ile uğurladı.

Emel Sayın'ın ardından sevenleri ile bir araya gelen Ferhat Göçer, güçlü sesi ve yorumu ile mekandaki coşkuyu ikiye katladı. Bir ara gitarını eline alarak tam anlamıyla şov yapan Göçer, ''Bu gece Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri ile aynı sahneyi paylaşıyorum. Kuliste küçük bir ritüel gerçekleşirdik ancak sizlerinde huzurunda doğum gününü bir kez daha kutlamak istiyorum. İyi ki doğdun Emel Sayın... Seni çok seviyoruz. He birde unutmadan aramızda bu akşam Nuri Alço Ağabey'imiz var. Gazozlara dikkat diyoruz. Sonra mesuliyet kabul etmiyoruz.'' sözleriyle de herkesi tebessüm ettirip büyük alkış aldı. Yaklaşık bir buçuk saatlik sahnesi süresince akıllardan uzun süre silinmeyecek bir performans sergileyen Ferhat Göçer, geceyi alkışlar eşliğinde noktaladı.

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