Türk sanat müziğinin en önemli isimlerinden Emel Sayın ve müziğin güçlü sesi Ferhat Göçer, peş peşe çıktıkları sahnede muhteşem bir geceye imza attı.
Sahneye ilk çıkan isim olan Yeşilçam'ın Mavi Boncuk lakaplı yıldızı Emel Sayın, şarkıları ile kendisini dinlemeye gelen müzikseverleri geçmişten bugüne müzikal bir yolculuğa çıkardı. Dillere dolanan şarkılarını hayranları için seslendiren başarılı sanatçı, performansı ile göz doldurdu. 73. yaş gününü kendisi için restoran tarafından özel olarak hazırlanan sürpriz doğum günü pastasının mumlarını üfleyerek sahnede kutlayan Sayın, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de göz kamaştırdı. Yaklaşık bir buçuk saatlik performansı süresince enerjisiyle de tam not almayı başaran Emel Sayın, programını kendisi ile özdeşleşen ''Mavi Boncuk'' ile noktaladı.
Sahne arasında kuliste bir araya gelen Emel Sayın ve Ferhat Göçer, eğlenceli paylaşımlarıyla sosyal medyayı da salladı. Emel Sayın'ın doğum gününü ''Buradan Yeşilcam'a sesleniyorum. Ben bir Tarık Akan değilim. Ben bir Kartal Tibet değilim. Ben bir Ediz Hun hiç değilim... Ama ben düet yapabiliyorum. Hem de Emel Sayın'la...'' sözleri ile kutlayan Ferhat Göçer, Yeşilcam'ın Mavi Boncuk lakaplı yıldızından öpücüğü kaptı. ''Ah benim Kemal Sunal'ım.'' diyerek sanatçı Ferhat Göçer'in yanağına öpücüğü konduran Emel Sayın başarılı sanatçıyı sahneye gecenin en değerli hediyesi ile uğurladı.
Emel Sayın'ın ardından sevenleri ile bir araya gelen Ferhat Göçer, güçlü sesi ve yorumu ile mekandaki coşkuyu ikiye katladı. Bir ara gitarını eline alarak tam anlamıyla şov yapan Göçer, ''Bu gece Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri ile aynı sahneyi paylaşıyorum. Kuliste küçük bir ritüel gerçekleşirdik ancak sizlerinde huzurunda doğum gününü bir kez daha kutlamak istiyorum. İyi ki doğdun Emel Sayın... Seni çok seviyoruz. He birde unutmadan aramızda bu akşam Nuri Alço Ağabey'imiz var. Gazozlara dikkat diyoruz. Sonra mesuliyet kabul etmiyoruz.'' sözleriyle de herkesi tebessüm ettirip büyük alkış aldı. Yaklaşık bir buçuk saatlik sahnesi süresince akıllardan uzun süre silinmeyecek bir performans sergileyen Ferhat Göçer, geceyi alkışlar eşliğinde noktaladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.