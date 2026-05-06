Emerald AI TIME100 listesinde

Sabancı Üniversitesi 2003 mezunu Prof. Dr. Ayşe Kıvılcım Coşkun tarafından kurulan Emerald AI, TIME100 En Etkili Şirketler 2026 listesinde yer aldı. Yapay zeka sistemlerinde enerji tüketimi ve şebeke kısıtlamalarına yönelik çözümler geliştiren şirket, Nvidia tarafından da destekleniyor.

TIME dergisi tarafından 30 Nisan 2026’da açıklanan ve bu yıl altıncısı yayımlanan liste, farklı sektörlerden 100 şirketi kapsıyor. Emerald AI; SpaceX, Netflix, Boeing, IBM, Huawei, Dell Technologies ve Toyota gibi şirketlerle birlikte listede yer aldı. TIME, listeyi oluştururken muhabir ağı ve dış uzman görüşlerinden yararlandığını belirtiyor.

EMERALD AI’DAN VERİ MERKEZLERİNDE ENERJİ YÖNETİMİ ÇÖZÜMÜ

Emerald AI, Prof. Coşkun’un Boston Üniversitesi Bilgi ve Sistem Mühendisliği Merkezi’ndeki çalışmalarına dayanarak kuruldu. Şirket, veri merkezlerinin enerji kullanımı ile elektrik şebekesi arasındaki ilişkiyi optimize etmeye odaklanıyor. Geliştirilen Emerald AI Conductor platformu, veri merkezlerinin elektrik tüketimini şebekeden gelen talebe göre ayarlamasını sağlıyor. Platform, yapay zeka işlemlerini şebeke koşulları ve performans gereksinimlerine göre koordine ederek güç kullanımını düzenlemeyi hedefliyor.

.png

REKLAM

Emerald AI, Mart 2026’da Nvidia ile stratejik bir ortaklık kurduğunu açıkladı. İş birliği kapsamında, enerji şebekesiyle uyumlu yapay zeka altyapılarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

NVIDIA Kurucusu ve CEO’su Jensen Huang, yapay zeka sistemlerinin enerji, işlem gücü, ağ ve soğutma bileşenlerinin birlikte ele alınması gerektiğini ifade etti ve iki şirketin bu alanlarda birlikte çalıştığını belirtti.

Emerald AI’ın kurucu ortağı ve Baş Bilim insanı Prof. Dr. Ayşe Kıvılcım Coşkun, Boston Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünde profesör olarak görev yapıyor. Aynı zamanda Mühendislik Fakültesi’nde idari görevler üstlenen Coşkun, Boston Üniversitesi Bilgi ve Sistem Mühendisliği Merkezi’nin direktörlüğünü yürütüyor.