Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Emily Blunt: Boğazlı kazak giyen bir erkek bana tiksinti verir

        Emily Blunt: Boğazlı kazak giyen bir erkek bana tiksinti verir

        "Boğazlı kazaklara karşı tam bir tiksinti duyuyorum" diyen Emily Blunt, eşi John Krasinski'nin boğazlı Altın Küre stilini nasıl kabullendiğini anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 15:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Boğazlı kazak bana tiksinti verir"

        Emily Blunt, iğrendiği giyim tarzını eşi John Krasinski üzerinde nasıl kabullendiğini anlattı. 43 yaşındaki oyuncu, Jimmy Fallon'ın sunduğu 'The Tonight Show' programına katıldı ve eşinin bu yılın başlarındaki Altın Küre Ödülleri'ndeki kıyafetine neredeyse kesin bir "Hayır" cevabı verecekken son anda vazgeçtiğini açıkladı.

        “Dürüst olmak gerekirse normalde boğazlı kazaklara karşı tam bir tiksinti duyuyorum” diyen Blunt, “John bana bu kıyafeti önerdiğinde ve ‘Bu da boğazlı bir kazak’ dediğinde, yüz ifademi sanki ‘Çok iyi görünüyor’ der gibi yapmam gerekti, anlıyor musunuz?” şeklinde konuştu.

        “Ama sonra onu görünce Michael Caine’e benzediğini düşündüm. Çok havalı görünüyordu. 1960’lar havası vardı" diyen Blunt, "Normalde boğazlı kazak giyen bir erkek bana tiksinti verir. Bu gece boğazlı kazak giyenlerden özür dilerim” diye ekledi.

        Blunt, başka bir moda tiksintisinden daha söz etti. Oyuncu, "James Dean tarzı deri ceketlere itirazım yok, ama babacan deri ceketlerden bahsediyorsak, küçük bir bomber ceket gibi, çok parlak, biraz dar ve kısa kesimli olanlardan bahsediyorsak tiksiniyorum" ifadesini kullandı.

        Emily Blunt ile 46 yaşındaki John Krasinski, 2010'dan bu yana evli. Çiftin 12 yaşında Hazel ve 9 yaşında Violet adlarında iki kızı var.

        Öte yandan Blunt, yarın gösterime girecek olan 'Şeytan Marka Giyer 2' ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

        #Emily Blunt
        #John Krasinski
        #boğazlı kazak
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
