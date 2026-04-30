Emily Blunt: Boğazlı kazak giyen bir erkek bana tiksinti verir

Emily Blunt, iğrendiği giyim tarzını eşi John Krasinski üzerinde nasıl kabullendiğini anlattı. 43 yaşındaki oyuncu, Jimmy Fallon'ın sunduğu 'The Tonight Show' programına katıldı ve eşinin bu yılın başlarındaki Altın Küre Ödülleri'ndeki kıyafetine neredeyse kesin bir "Hayır" cevabı verecekken son anda vazgeçtiğini açıkladı.

“Dürüst olmak gerekirse normalde boğazlı kazaklara karşı tam bir tiksinti duyuyorum” diyen Blunt, “John bana bu kıyafeti önerdiğinde ve ‘Bu da boğazlı bir kazak’ dediğinde, yüz ifademi sanki ‘Çok iyi görünüyor’ der gibi yapmam gerekti, anlıyor musunuz?” şeklinde konuştu.

REKLAM

“Ama sonra onu görünce Michael Caine’e benzediğini düşündüm. Çok havalı görünüyordu. 1960’lar havası vardı" diyen Blunt, "Normalde boğazlı kazak giyen bir erkek bana tiksinti verir. Bu gece boğazlı kazak giyenlerden özür dilerim” diye ekledi.

Blunt, başka bir moda tiksintisinden daha söz etti. Oyuncu, "James Dean tarzı deri ceketlere itirazım yok, ama babacan deri ceketlerden bahsediyorsak, küçük bir bomber ceket gibi, çok parlak, biraz dar ve kısa kesimli olanlardan bahsediyorsak tiksiniyorum" ifadesini kullandı.

Emily Blunt ile 46 yaşındaki John Krasinski, 2010'dan bu yana evli. Çiftin 12 yaşında Hazel ve 9 yaşında Violet adlarında iki kızı var.

Öte yandan Blunt, yarın gösterime girecek olan 'Şeytan Marka Giyer 2' ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.