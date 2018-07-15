Evli kaldıkları yıllar boyunca magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Emina ve Mustafa Sandal ikilisi yaklaşık on yıl süren beraberlik ve iki de çocuğun ardından geride bıraktığımız haziran ayında evliliklerini sonlandırma kararı aldı.

İkili, boşanma nedenleri hakkında konuşmak istemezken, yaşanan ayrılık sonrasında her iki taraf da kendi dünyasına döndü.

Mustafa Sandal bu süre zarfında ‘Reset’ aldı şarkısını piyasaya sürerken, Emina Jahovic de İstanbul’daki işlerini devam ettiriyor ve kimi zaman da çocuklarıyla birlikte geçirdiği keyifli vakitlerden paylaşımlarda bulunuyor.

İşte Emina Jahovic'in o paylaşımı:





