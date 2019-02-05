Emina Jahovic, şarkıcı Mustafa Sandal’la 10 yıllık evliliklerini sonlandırdıktan sonra iş adamı Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlamıştı. 7 aydır aşk yaşayan Emina Jahovic ile Sadettin Saran'ın mutluluğu kısa sürdü. Önceki gün yollarını ayıran ikili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıktı. Aşkları ile olay yaratan çiftin ayrılık nedeni ise henüz bilinmiyor.
Sırp basını, Jahovic-Saran ikilisi hakkında çarpıcı bir iddiayı ortaya atmıştı. Jahovic'in 4 aylık hamile olduğu iddia edilmişti.
"HAMİLE OLDUĞUMA DAİR HABERLER YALANDIR"
Çıkan haberlerin ardından Jahovic, sosyal medya hesabından, "Sırp basınında çıkan ve maalesef Türk basınına da yansıyan hamile olduğuma dair haberler kesinlikle yalandır. O haberi yapan gazete hakkında hukuksal süreci başlattık. Lütfen bu tip aslı astarı olmayan haberlere itibar etmeyiniz. Yaşamımın bu sürecinde gayet mutluyum ve çocuklarımı etkileyebilecek yalan haberlerden sakınılması konusunda herkesin hassasiyetini rica ederim, sevgiler..." açıklamasını yapmıştı.
O SORU KARŞISINDA AĞZI AÇIK KALMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde iki erkek evlattan sonra kız çocuğu düşünüp düşünmediği sorulan Jahovic'in soru karşısında ağzı açık kalmıştı ve, "Aaa!" şeklinde bağırmıştı.
Jahovic'in Mustafa Sandal ile evliliğinden dünyaya gelen 2 oğlu var.
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